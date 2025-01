interview

L'annonce de la date des soldes d'hiver 2025 faite par Houssemeddine Touiti, responsable au ministère du Commerce, a eu un large écho auprès de la population surprise par la date avancée de cette opération commerciale très prisée par la clientèle, qu'on appelle soldes saisonniers. En effet, les soldes ont été avancés au 15 janvier 2025, ce qui contraste grandement avec la date tardive des années précédentes. Si cette mesure est une satisfaction en soi, permettant aux clients de se ruer en plein hiver sur les bonnes affaires, elle n'est pas certaine de connaître le succès qu'on lui promet au vu de l'érosion du pouvoir d'achat du consommateur tunisien qui a fondu comme neige au soleil. Les soldes ne sont plus ce qu'ils étaient, ayant perdu de leur prestige et leur standing d'antan. Malgré tout, au ministère du Commerce, des initiatives sont prises pour relancer le secteur commercial, au niveau du prêt-à-porter et du textile habillement de fabrication locale.

· Pourquoi le ministère du Commerce a-t-il pris la décision d'avancer la date des soldes cette année, de façon quasiment inédite ? Est-ce réellement en faveur du consommateur, du commerçant ou des deux à la fois ?

La décision d'avancement des dates des soldes a été prise en concertation avec les professionnels et les organismes de défense du consommateur.

Elle s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris pour la redynamisation de cette manifestation économique et la préservation du pouvoir d'achat des citoyens. Cette décision, à notre sens, est bénéfique aussi bien aux consommateurs qu'aux commerçants.

· Les soldes sont régis en Tunisie par la loi n°98-40 du 02 juin 1998 qui n'a pas connu d'évolution majeure ou de nouveaux amendements. Que préconisez-vous pour faire avancer la législation en matière des soldes en Tunisie notamment dans le cadre de la relance du pouvoir d'achat ?

Le ministère est en train d'actualiser ses travaux pour identifier les différentes pistes d'amélioration de la loi n°98-40 du 02 juin 1998 dans le cadre de la révolution législative lancée par l'Etat. Beaucoup d'idées sont sur la liste des amendements de cette loi comme la révision de la définition même des soldes, l'élargissement de la gamme et de la nature des produits concernés par les soldes, la réduction de la période de détention minimale des produits concernés par les soldes (3 mois actuellement).

De plus, les périodes des soldes et leur durée, les soldes sectoriels, les soldes fixes et les soldes libres, l'organisation des périodes entre les soldes et les promotions et les taux et les démarques additionnelles. Et bien d'autres idées qui seront discutées avec les professionnels et les organismes de défense des consommateurs.

· Quelles sont les mesures en matière de contrôle économique et de lutte contre les fraudes commerciales qui ont été prises par les équipes et brigades du ministère pour encadrer et assurer le bon déroulement des soldes ?

Un suivi régulier sera entrepris dans le cadre du contrôle des transactions durant la période des soldes et la période qui précède pour contrecarrer les soldes privés lancés avant la date prévue, les publicités mensongères notamment au niveau de la véracité des réductions annoncées, des prix affichés et des allégations trompeuses, les informations incomplètes fournies aux consommateurs et le non-respect du double affichage des prix (anciens et nouveaux prix) et les soldes sans déclaration préalable.