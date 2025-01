Tunisie: Ligue 1 - 15e journée - UST - Plus de droit à l'erreur

Dans une position critique au classement général, Ghazi Ghraïri et ses protégés seront devant l'obligation de remporter les trois points d'un succès salvateur face à l'ESM.

Après quatorze journées de championnat, l'UST est toujours dans une situation périlleuse. Avec 7 maigres points au compteur, 9 buts marqués contre 29 encaissés (une différence de buts de-20 ) le bilan est plus qu'inquiétant.

Il est effarant. Les coéquipiers de Ziad Ounalli ont donc un grand besoin de clôturer la phase aller par une victoire aux dépens de l'équipe du Bassin minier qui pourrait leur faire quitter la quinzième place relégable si le CAB, qui a une seule longueur d'avance, se fait accrocher par l'OB. C'est dire l'enjeu combien crucial du match d'aujourd'hui pour les Tataouinois. Sans génie avec un effectif bien limité, l'UST souffre aussi d'un manque de préparation sur le plan physique pour grèves des joueurs aux entraînements qui se sont répétées le mois dernier.

Après avoir fait le plus difficile et ouvert la marque contre le ST au Bardo, les «Rouge et Bleu» ont connu un grand fléchissement sur le plan physique et ont pris l'eau en encaissant trois buts coup sur coup, sur erreurs individuelles et par manque de concentration. Ce match n'est pas sans rappeler un autre match, celui contre l'USM à Monastir, où ils ont encaissé quatre buts après avoir également pris l'avantage à la marque. Le constat est donc le même et il est temps de corriger cette immense lacune pour renouer avec les bons résultats.

Guezmir, dernier rempart pas très rassurant

L'UST n'a pas aussi un grand gardien de but qui donne de l'assurance à la défense. Charaf Guezmir a remplacé Houcine Larbi dans la cage lors des dernières sorties sans convaincre qu'il pourrait devenir numéro un. Contre l'ESM qui joue bien à l'extérieur, il faudra veiller à aligner les meilleurs et les plus méritants et à ne pas prendre de but contre le cours du jeu car il serait difficile de revenir dans le match et de remettre les pendules à l'heure. Ghazi Ghraïri doit donc jouer équilibré durant toute la rencontre et bien doser les efforts de son groupe pour pouvoir parvenir à grappiller les trois points de la délivrance.