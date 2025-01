Tunisie: Ligue 1 - 15e journée - CA - Encore des changements !

Fidèle à son principe de rotation, Bettoni changera de onze, contraint aussi par les absences des uns et la méforme des autres.

Ce CA, version Bettoni, alterne le bon et le moins bon. En tout cas, il pouvait mieux faire avec tant de points dilapidés pour diverses raisons qui l'empêchent encore de prendre le large au classement. Il y a de la personnalité dans ce groupe et il y a de la qualité dans la gestion de la 2e mi-temps, mais il y a en même temps cette incapacité encore à bien entamer les matches en ratant souvent la première mi-temps.

Ce CA n'est pas léger, il a du cran pou revenir à chaque fois, mais ça reste insuffisant. L'équipe n'arrive pas à exprimer ce football qui accule ses adversaires. Peut-être bien qu'il y a un problème de qualité de joueurs, notamment en milieu et en attaque. Et dans un match comme celui d'aujourd'hui contre l'ASGabès, Bettoni et ses joueurs ont intérêt à être plus costauds et plus réguliers dans l'effort. Ce match a un profil qui ressemble à celui du CAB. Un adversaire mal classé qui va jouer son va-tout sans complexe pour chercher au moins un point et qui va défendre à outrance.

Des changements? Bien sûr et comme d'habitude. Pour l'entraîneur français, le meilleur dans la semaine est celui qui joue avec bien sûr le profil du match comme critère. Sans oublier que, cette fois, il y aura des absences forcées comme celles de Laâbidi et Zaâlouni, suspendus. Le casse-tête est de trouver un suppléant à Laâbidi pour emmener l'attaque. Garreb, reconverti dans ce rôle, est encore en convalescence.

Reste alors la carte Jules Armand Kooh, qui devrait être qualifié in extremis pour figurer sur la liste du match contre l'ASG. Le certificat international de transfert est parvenu d'après les derniers échos (pourquoi avoir pris tout ce temps à le qualifier alors qu'il est avec le club depuis des mois ?). Sera-t-il lancé dès le début ? En tout cas, il n 'y a pas un autre «vrai» avant-centre. A moins que Bettoni place un milieu offensif comme faux avant-centre tel que Khadhraoui.

Glalech et Simakula d'entrée

Tout comme face au CAB, Bettoni devrait lancer dès le début Glalech et Simakula pour donner du tonus et surtout plus de fluidité et de qualité de possession.

Ce duo, entré face à l'Etoile à Sousse, a réussi sa mission, surtout pour le jeune Algérien, à la bonne vision de jeu et aux passes intelligentes. Le duo Khelil-Sghaïer, si contesté après le match de l'ESS, n'est pas au top physiquement et n'arrive pas à assurer le minimum.

Tout comme Zemzmi, très faible dans la relance et qui perd trop de ballons. Aït Malek, revenu après une blessure, sera maintenu sur le couloir gauche. Il reste une place à prendre à droite en l'absence de Srarfi, Kizumbi, bon pour le service, devrait rentrer si Khadhraoui évoluera en tant que «faux avant-centre».

L'effectif clubiste offre des solutions de rechange comme celle de Bouabid qui prendra le flanc droit de la défense. Une défense qui fléchit un peu à l'image de Ben Abda de plus en plus lent dans ses duels.

Ce match contre l'ASG est à gagner à tout prix si le CA veut rester en haut du tableau.