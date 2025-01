Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Le gouvernement déterminé à optimiser la production nationale

La moyenne trimestrielle des prix du pétrole congolais au quatrième trimestre 2024 est fixée à 74, 418 dollars par baril. C'est ce qui ressort de la réunion des prix des hydrocarbures du dernier trimestre de l'année écoulée, tenue du 8 au 10 janvier à Brazzaville, sous la présidence du ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua.

Malgré la volatilité des prix du pétrole sur le marché international, le gouvernement congolais reste déterminé à optimiser la production nationale grâce à des projets majeurs tels que Congo LNG sur le permis Marine XII et le programme de valorisation du gaz de Banko Kayo. Le secteur gazier se positionne, selon le ministre des Hydrocarbures, comme un pilier essentiel pour garantir la sécurité énergétique et diversifier les sources de revenus nationales.

« Nous préparons actuellement les textes nécessaires pour le lancement, d'ici fin mars, des appels d'offres sur les permis libres. Cette initiative sera officialisée lors du Congo Energy et Investment forum, prévu les 25 et 26 mars à Brazzaville », a déclaré Bruno Jean Richard Itoua.

A propos du comportement des bruts congolais sur le marché international tout au long du quatrième trimestre 2024, ils se sont échangés avec des différentiels se situant entre -3, 500 et 5, 380 dollars par baril. Il s'agit de Djeno mélange -3, 500 et 1,800 dollars par baril; Nkossa blend 0,000 et -2,390 dollars par baril; Yombo 5, 380 et 2, 950 dollars par baril.

Le butane et le propane n'étant pas commercialisés au dernier trimestre de l'année écoulée, les différentiels appliqués pour le calcul de leurs fiscaux sont respectivement de 0, 00 dollar par baril et de -0,273 dollar par baril, conformément à la méthode de fixation des prix des hydrocarbures en vigueur en République du Congo.

S'agissant des perspectives du marché pétrolier au premier trimestre 2025, les événements suivants pourraient influencer le marché pétrolier: des effets des conflits en Europe de l'Ouest et au Moyen-Orient ; de l'évolution de l'économie chinoise; du niveau des coûts de frets et des marges de raffinage puis le niveau de l'offre de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) et hors Opep.