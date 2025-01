Congo-Brazzaville: Parc national de Ntokou-Pikounda - Le CAD s'inquiète du sort de la population riveraine

Le directeur exécutif du Centre d'actions pour le développement (CAD), Trésor Nzila, a animé le 11 juillet à Brazzaville une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté les résultats d'une descente que sa structure a effectuée du 11 au 26 décembre 2024 au parc national de Ntokou. Au terme de ce voyage d'investigation, le CAD a exprimé plusieurs inquiétudes et ses vives préoccupations concernant la persistance des effets néfastes causés par l'activité de conservation sur les communautés riveraines.

Dans sa déclaration, le CAD a noté l'absence des mesures correctives crédibles garantissant les droits fondamentaux des communautés locales et autochtones vivant dans et autour du parc. Il a rappellé au gouvernement et à son partenaire, le World wide fund for nature (WWF), la nécessité de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu du droit national et international.

Le CAD a estimé que douze ans après sa création, le parc national de Ntokou-Pikounda ne dispose pas d'un plan d'aménagement alors que celui-ci devrait être disponible et accessible à tous. « En l'absence d'un plan d'aménagement, les limites demeurent floues, les règles de gestion inconnues et les droits fondamentaux des communautés difficilement réalisables et menacés par l'incertitude. Cette situation, combinée aux restrictions imposées par le parc, entretient des frustrations importantes au sein des communautés », a déclaré Trésor Nzila.

Ce dernier a déploré également l'absence d'une étude d'impact environnemental et social, une exigence légale selon lui qui signale aussi que, depuis 2018, les gestionnaires du parc ont émis des restrictions de navigation sur la rivière Bokiba.

A en croire le directeur exécutif du CAD, un père de famille, nommé Arsène, a perdu son garçon de 13 ans le 26 octobre dernier dans un campement de pêche trois jours après la dégradation de son état de santé. Il a été ainsi incapable de sortir rapidement du campement de pêche avec l'enfant pour l'emmener dans un centre de santé à cause de restrictions de navigations imposées par les gestionnaires du parc.

Pour éviter ce qu'il qualifie de bavure, le CAD a invité le gouvernement et son partenaire WWF à publier, avant la fin de cette année, l'étude d'impact environnemental et social et de se doter dans la même période d'un plan d'aménagement de qualité qui consacre la reconnaissance de terres et des ressources communautaires, un accès équitable aux ressources et l'instauration d'un modèle de gestion participative.

Le CAD a demandé aux bailleurs de fonds de conditionner leur aide au gouvernement congolais et à WWF par la publication d'un plan d'aménagement et de l'étude d'impact environnemental et social, et de faire en sorte que les communautés locales et autochtones aient à nouveau un accès immédiat et sans entrave sur la rivière Bokiba.

Notons que le parc national Ntokou-Pikounda est situé au Nord de la République du Congo, à cheval sur les départements de la Sangha et de la Cuvette. Sa superficie est d'environ 4272 km2. Créé le 27 février 2021 à Brazzaville, le CAD est une organisation non gouvernementale établie au Congo, sans but lucratif, indépendante de toute idéologie politique, de tout intérêt économique et de toute croyance religieuse. Il vise, entre autres, la promotion, la valorisation et l'appui du développement socioéconomique.