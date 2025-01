Lors de ses récentes interviews avec les médias, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, a abordé plusieurs sujets cruciaux concernant les relations bilatérales entre la Chine et le Congo, le rôle du Congo en tant que président du Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), ainsi que le soutien de la Chine à l'Afrique en matière d'énergie verte. Ces points méritent une attention particulière.

Renforcement des relations bilatérales

Wang Yi a souligné l'importance d'approfondir le partenariat stratégique global entre la Chine et le Congo. Les deux pays ont convenu de renforcer leur amitié indéfectible, en se tenant fermement aux côtés de l'autre sur des questions de souveraineté, de sécurité et de développement. Cette volonté de collaboration est essentielle pour naviguer dans un monde complexe et en constante évolution. En partageant leurs expériences en matière de gouvernance, les deux nations aspirent à tracer un chemin de développement qui soit en adéquation avec leurs réalités respectives. Ce type de coopération est non seulement bénéfique pour les deux pays, mais il envoie également un message fort sur l'importance de l'unité et de la solidarité dans le cadre des relations internationales.

Rôle du Congo au sein du Focac

En tant que co-président du Focac, le Congo a un rôle-clé à jouer dans la mise en oeuvre des résultats du sommet de Beijing. Wang Yi a mis en avant les réalisations du forum au cours des vingt-cinq dernières années, notamment la construction d'infrastructures essentielles en Afrique, qui ont contribué à créer plus d'un million d'emplois. Le ministre a également évoqué les projets de développement dans les domaines de l'alimentation, de l'eau et de l'éducation, qui ont un impact direct sur la vie des populations africaines. Le Focac est devenu un symbole de la coopération Sud-Sud et un modèle pour les relations internationales, et le Congo est bien placé pour continuer à promouvoir cette dynamique.

Soutien de la Chine à l'énergie verte en Afrique.

Un autre point crucial abordé par Wang Yi est le soutien de la Chine à l'Afrique en matière de développement durable et d'énergie verte. La Chine a déjà investi dans des projets d'énergie solaire en Afrique, avec une capacité installée de plus de 1,5 GW, ce qui a permis d'éclairer des milliers de foyers en Afrique. Wang Yi a souligné l'importance de la coopération dans la lutte contre le changement climatique, en appelant à une responsabilité partagée mais différenciée entre les pays développés et en développement. Ce soutien à l'énergie verte est essentiel pour aider l'Afrique à réaliser ses objectifs de développement durable tout en luttant contre les effets du changement climatique.

Les déclarations de Wang Yi mettent en lumière l'engagement de la Chine envers le Congo et l'Afrique dans son ensemble. Ces initiatives montrent également que la coopération internationale peut être un moteur de développement et de progrès pour tous.