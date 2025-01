Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha préside la cérémonie d'installation du nouveau Commandant de la Garde Républicaine par intérim

ALGER — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé, samedi, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d'installation du Général-major Tahar Ayad dans les fonctions de nouveau Commandant de la Garde Républicaine par intérim, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a présidé, ce samedi 11 janvier 2025, la cérémonie d'installation du Général-major Tahar Ayad dans les fonctions de nouveau Commandant de la Garde Républicaine par intérim, en remplacement du Général d'Armée Ben Ali Ben Ali", précise la même source.

"Après la cérémonie d'accueil, Monsieur le Général d'Armée a observé, à l'entrée du siège du Commandement de la Garde Républicaine, un moment de recueillement à la mémoire du héros chahid Mohamed Belouizdad dont le siège du Commandement est baptisé de son nom. Monsieur le Général d'Armée a, ensuite, déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du chahid et récité la Fatiha du Saint Coran à sa mémoire et à celle des valeureux chouhada".

"Ensuite, Monsieur le Général d'Armée a procédé à l'inspection des carrés des cadres et personnels du Commandement de la Garde Républicaine, alignés au niveau de la place d'arme, avant d'annoncer l'installation officielle du nouveau Commandant de la Garde Républicaine, le Général-major Tahar Ayad, en remplacement du Général d'Armée Ben Ali Ben Ali", note le communiqué.

"Au nom de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et conformément au décret présidentiel du 06 janvier 2025, j'installe officiellement le Général-Major Tahar Ayad dans les fonctions de Commandant de la Garde Républicaine par intérim, en remplacement du Général d'Armée Ben Ali Ben Ali", a indiqué le Général d'Armée Saïd Chanegriha.

"A ce titre, je vous ordonne de travailler sous son autorité, de suivre ses ordres et d'exécuter ses instructions, dans l'intérêt du service, en application des règlements militaires et des lois de la République, et en faisant montre de fidélité aux sacrifices de nos vaillants chouhada et aux valeurs de notre glorieuse Révolution", a-t-il relevé.

Le Général d'Armée a présidé, par la suite, la cérémonie de passation du drapeau national avant de signer le procès-verbal de passation de pouvoir.

Par la suite, il a rencontré le Commandement, les cadres et les personnels du siège de Commandement de la Garde Républicaine et a prononcé une allocution d'orientation, diffusée par visioconférence à l'ensemble des unités de la Garde Républicaine à travers laquelle il a félicité le Général-Major Tahar Ayad d'avoir été nommé Commandant de la Garde Républicaine par intérim, saluant par la même occasion "le parcours remarquable du Général d'Armée Ben Ali Ben Ali" avant de rappeler "l'intérêt majeur qu'accorde le Haut Commandement à l'Arme de la Garde Républicaine en veillant au développement de ses capacités et à en faire une Arme d'élite par excellence".

"Vous connaissez tous l'intérêt majeur que nous accordons à la Garde Républicaine sous la conduite, les orientations et l'appui de Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et qui se traduit dans la volonté à réunir tous les facteurs humains et matériels à même de développer les capacités de cette Arme pour qu'elle puisse être en synergie avec la sensibilité des missions qui lui sont assignées et en concordance avec notre aspiration à en faire une Arme d'élite par excellence", a souligné le Chef d'Etat-Major de l'ANP.

"A cette fin, nous avons toujours oeuvré à garantir une prise en charge effective et qualitative de la ressource humaine que nous considérons comme un pilier indispensable pour tout effort d'évolution et de développement réussi", a-t-il ajouté.

Le Général d'Armée a exhorté les personnels de la Garde Républicaine à "faire preuve de prudence et de vigilance et à intensifier l'effort de préparation au combat conformément aux plans établis afin de faire face à toutes les menaces dans notre espace régional et les menaces induites par les mutations géopolitiques prévalant dans le monde".

"Les mutations géopolitiques prévalant dans le monde et les menaces multiples dans notre espace régional représentent des défis qui nous appellent à redoubler de prudence et de vigilance et à oeuvrer continuellement à intensifier l'effort de préparation au combat, garant de l'aptitude de l'ensemble des composantes de l'Armée nationale populaire.

A ce titre, il vous appartient, vous personnels du Commandement de la Garde Républicaine, de veiller rigoureusement au maintien de l'aptitude opérationnelle à son plus haut niveau et à la parfaite exécution de la préparation et de l'instruction conformément aux plans établis, notamment par l'exécution vigoureuse des dispositions de la directive de préparation des forces 2024-2025", a-t-il mentionné.

"A l'issue de cette rencontre, Monsieur le Général d'Armée a réitéré ses voeux au personnel de la Garde Républicaine et à l'ensemble du personnel de l'Armée nationale populaire, à l'occasion du nouvel an et du nouvel an amazigh 2975, souhaitant à tous beaucoup de réussite et de succès dans l'accomplissement de leur devoir national afin de garantir la sécurité et la stabilité de l'Algérie, avant de suivre les interventions des cadres de la Garde Républicaine et d'écouter leurs préoccupations", conclut le communiqué.