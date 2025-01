Algérie: Annonce lundi des résultats du concours d'accès à la formation spécialisée pour le grade d'Educateur d'animation de la jeunesse

ALGER — Les résultats du concours d'accès à la formation spécialisée pour le grade d'Educateur d'animation de la jeunesse au titre de l'exercice 2024 seront annoncés lundi prochain, a indiqué samedi un communiqué du ministère de la Jeunesse.

Dans le souci de "renforcer le personnel d'encadrement du secteur de la jeunesse, un concours sur épreuves a été organisé le 25 décembre dernier pour l'accès à la formation spécialisée pour le grade d'Educateur d'animation de la jeunesse au titre de l'exercice 2024, sous la supervision de la Direction des ressources humaines, de la formation et de l'organisation au ministère de la Jeunesse", précise-t-on de même source.

Le concours a vu la participation de 4.636 candidats au niveau de l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports (INFS/CJS) d'Oran et de ceux de Constantine et de Ouargla, outre une annexe de l'Institut de Ouargla à l'Université d'Adrar.

"Les corrections par les commissions spécialisées sont en cours au niveau des instituts. Des représentants du ministère de la Jeunesse se rendront aux instituts concernés pour y examiner, vérifier et valider les procès-verbaux finaux des candidats admis au concours, conformément aux dispositions du décret exécutif N 12-194 fixant les modalités d'organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques".

Les listes des candidats admis seront affichées lundi 13 janvier au niveau de l'ensemble des instituts, conclut la même source.