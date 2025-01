Afrique: Adoption de la Déclaration de Kampala pour le renforcement de la transformation des systèmes agro-alimentaires pour la période 2026-2035

ALGER — Les travaux du Sommet extraordinaire de l'Union africaine (UA) sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine (PDDAA) post-Malabo, ont été clôturés, samedi à Kampala (Ouganda), par l'adoption de la Déclaration de Kampala pour le renforcement de la réforme globale des systèmes agro-alimentaires pour la période 2026-2035, indique un communiqué du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche.

Ont pris part au Sommet ayant également adopté le Plan d'action du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine et la croissance économique durable pour la même période, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Youcef Cherfa et la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines, Bakhta Selma Mansouri.

Avant la tenue du Sommet, dont le coup d'envoi a été donné par le président de la République d'Ouganda, M. Yoweri Museveni, des séances techniques ont été organisées au niveau des experts et des ministres de l'Agriculture des Etats de l'UA (les 9 et 10 janvier), qui ont constitué l'occasion d'échanger les expertises et les expériences entre les pays participants, conclut le communiqué.