Tunisie: Santé - Le Fonds saoudien pour le développement finance la construction de deux hôpitaux à Sebiba et à El Jem

Ce nouveau projet, qui vient consolider la collaboration entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite, reflète la volonté du gouvernement tunisien d'améliorer la qualité et l'accessibilité aux soins et le renforcement de la médecine de spécialité dans les régions.

Ce nouveau projet, qui vient consolider la collaboration entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite, reflète la volonté du gouvernement tunisien d'améliorer la qualité et l'accessibilité aux soins et le renforcement de la médecine de spécialité dans les régions

S'alignant sur la volonté du Président de la République, Kaïs Saïed, d'améliorer l'accessibilité aux soins et de renforcer la médecine de santé dans les régions afin de répondre aux aspirations des citoyens, le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, a présidé, hier, la signature du contrat d'exécution de deux hôpitaux régionaux à El Jem (gouvernorat de Mahdia) et à Sebiba (gouvernorat de Kasserine) financés par le Fonds saoudien pour le développement (FSD) qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Tunisie, Abdelaziz Bin Ali Saqr, du représentant du Fonds saoudien de développement, Bandar Abdullah Al Obaid, ainsi que des représentants des bureaux d'études et des entrepreneurs chargés de la réalisation du projet, et d'un certain nombre de représentants du ministère de la Santé et d'autres structures gouvernementales.

«La réalisation de ces deux hôpitaux marque un nouveau jalon dans la volonté du gouvernement de renforcer l'infrastructure hospitalière et la médecine de spécialité dans les régions, et ce, pour une meilleure équité sociale en matière de promotion des soins de santé de base», a déclaré le ministre de la Santé à propos de la réalisation de ces deux structures hospitalières dont les travaux devront débuter à partir de la semaine prochaine. «Il s'agit là d'un nouvel engagement qui s'inscrit dans une stratégie axée sur l'accélération de la réalisation des programmes et des projets du ministère afin de servir le développement du pays», a ajouté le ministre.

Les travaux dureront vingt mois

Le coût global de la réalisation de ces deux hôpitaux s'élève à 116 millions de dinars (150 millions de riyals saoudiens) auquel vient s'ajouter un apport financier du gouvernement tunisien estimé à dix millions de dinars. Les études techniques réalisées par un groupement d'architectes et d'ingénieurs tuniso-saoudiens et chapeautées par une commission au sein du ministère de la Santé ont été achevées à la fin du mois de novembre 2023.

La réalisation de ces deux établissements hospitaliers qui seront construits par des entreprises privées tuniso-saoudiennes et dont la durée des travaux ne devrait pas dépasser vingt mois, sera conforme aux normes et aux standards internationaux en vigueur sur le plan technique et architectural ; une des conditions fixées par le bailleur de fonds saoudien pour financer ce projet. Ces deux hôpitaux régionaux de type «B», d'une superficie couverte de plus de 11.000 mètres carrés et d'une capacité de 105 lits, abriteront un hôpital de jour pour les consultations externes, un service des urgences, un service de chirurgie interne, un service de radiologie ainsi que plusieurs spécialités dont l'ophtalmologie, la pédiatrie et la gynécologie obstétrique, outre une pharmacie.

Renforcer l'offre de soins dans les régions

Ils permettront d'améliorer et de rapprocher considérablement l'accès à des soins de qualité dans les régions respectives de Sebiba qui se dotera, ainsi, de son premier hôpital régional et à el Jem où le nouvel établissement hospitalier, qui sera construit à proximité du Colisée, viendra épauler l'hôpital régional actuel en renforçant l'offre existante des prestations de soins de santé de base, permettant, par ailleurs, d'alléger la pression sur l'hôpital Tahar Sfar de Mahdia.

Prenant la parole au cours de cette cérémonie de signature, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite en Tunisie, Abdelaziz Bin Ali El Sakr, qui a souligné l'importance de respecter les délais impartis pour la réalisation des deux nouveaux hôpitaux régionaux, s'est, de son côté, félicité de la coopération fructueuse entre les deux pays en mettant l'accent sur leur volonté de consolider les relations bilatérales et ce, en oeuvrant à développer des projets futurs communs non seulement dans le domaine de la santé mais également dans celui des arts et de la culture. Il y a lieu de noter qu'il s'agit là du second plus grand projet dans le domaine de la santé financé par l'Arabie saoudite après l'hôpital universitaire Roi Salman-Ben Abdel Aziz à Kairouan d'une capacité de 500 lits.

L'ambassadeur a rappelé que le Fonds saoudien pour le développement, en tant que bras financier et d'investissement du Royaume d'Arabie saoudite, s'est engagé à développer des projets de coopération dans le secteur de la santé et dans d'autres secteurs vitaux.