Tunisie: Tunisia Export Team - La feuille de route pour booster les exportations tunisiennes en 2025

Le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a exprimé son engagement à résoudre dans les plus brefs délais plusieurs problématiques cruciales pour le secteur des exportations. Parmi les enjeux majeurs abordés figurent le coût du transport et du financement, la numérisation des procédures d'exportation et la révision des lois régissant les investissements.

Ces questions ont été soulevées lors de la réunion périodique du groupe de travail « Tunisia Export Team », qui s'est tenue vendredi à la Maison de l'Exportateur. Cette rencontre avait pour objectif d'examiner le programme promotionnel 2025.

Sous la présidence du ministre du Commerce, et en présence du président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA), du PDG du CEPEX ainsi que des représentants des secteurs public et privé concernés, la réunion a permis de présenter le programme de promotion 2025. Ce dernier couvre les secteurs cibles, tels que les industries alimentaires et le textile/habillement, et les destinations d'exportation, en mettant l'accent sur les nouveaux marchés prometteurs et les marchés traditionnels. Le Programme national pour les expositions et événements à l'étranger pour 2025 a également été discuté.

Abid a souligné que l'objectif principal de son ministère pour l'année 2025 est de déployer plusieurs programmes visant à dynamiser le secteur des exportations. Il a insisté sur le rôle crucial du groupe « Tunisia Export Team » dans la coordination des efforts entre toutes les parties prenantes, afin d'atteindre les objectifs fixés et de soutenir le positionnement des entreprises tunisiennes sur les marchés internationaux.

Le ministre a également mis l'accent sur l'importance de mutualiser les efforts pour transformer les propositions du groupe en actions concrètes, notamment en renforçant la compétitivité des produits phares de la Tunisie, tels que l'huile d'olive et les dattes.

Il est à noter que le lancement du groupe « Tunisia Export Team » a été annoncé il y a deux ans et que sa charte d'action a été adoptée depuis. Composé de représentants des structures publiques et privées, ainsi que des différents acteurs du secteur, ce groupe a pour mission de fédérer les efforts pour garantir le succès des initiatives de promotion des exportations tunisiennes à l'étranger.