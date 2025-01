Tunisie: Un plan d'urgence pour relancer la SNCFT

Le ministre des Transports, Rachid Ameri, a appelé, lors d'une réunion de travail avec les techniciens de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT), vendredi dernier, à la mise en place d'un plan de sauvetage urgent d'ici le 16 janvier 2025.

L'objectif est d'améliorer la disponibilité de la flotte et de mettre en oeuvre des solutions pratiques pour accélérer les opérations de maintenance, en attendant les crédits nécessaires pour renforcer la flotte avec de nouveaux équipements pour le transport de passagers et de marchandises à moyen terme.

Selon un communiqué publié par le ministère samedi, Ameri a constaté des manquements lors de sa visite des ateliers de maintenance de la société. Parmi ceux-ci, on relève un manque d'efficacité dans la coordination interne entre les différentes unités techniques et les ateliers centraux, ainsi que l'absence d'un système d'information performant permettant de suivre, analyser les données, évaluer et prendre des décisions éclairées.

Lors de la réunion, à laquelle ont assisté le PDG de la Société Tunisienne du Réseau Ferroviaire Rapide et le commissaire aux affaires de la SNCFT, Ameri a recommandé d'effectuer un diagnostic approfondi des équipements et de déterminer l'état des locomotives, afin de prioriser leur maintenance. Il a aussi souligné l'importance d'une gestion rigoureuse des équipements disponibles et des stocks de pièces de rechange.

Le ministre a salué le bon fonctionnement des ateliers de maintenance des trains du réseau ferroviaire rapide, les considérant comme un atout majeur pour la SNCFT. Il a appelé à la préservation de cette réussite, tant en termes de méthodes de travail que d'infrastructure et d'organisation.

Il a également exhorté les employés de la SNCFT à prendre leurs responsabilités face à un public de plus en plus insatisfait par la dégradation des services, en plaçant les attentes des citoyens parmi les priorités de l'entreprise.

Ameri a rappelé que la situation actuelle de la société, marquée par des difficultés financières et structurelles, ne doit pas freiner l'engagement à fournir des efforts exceptionnels pour améliorer la disponibilité de la flotte. Il a insisté sur la nécessité de développer et rationaliser les ressources matérielles et humaines tout en préservant les revenus de l'entreprise.

Il a conclu en soulignant que la SNCFT représente un maillon essentiel dans la construction de l'État national et possède tous les atouts nécessaires pour jouer pleinement son rôle au service du citoyen. Le transport ferroviaire, qu'il soit de passagers ou de marchandises, reste un choix stratégique pour l'État et un pilier fondamental pour le développement du pays.

À noter que le ministre a effectué une visite de contrôle non annoncée dans plusieurs unités techniques de la SNCFT vendredi dernier, avant de présider la réunion de travail. Il a inspecté l'atelier Farhat Hached dédié à la maintenance régulière des trains de lignes longues et de transport de marchandises, ainsi que les ateliers du réseau ferroviaire rapide, en charge de la maintenance des trains de ce réseau. Il a aussi visité les ateliers de Sidi Fathallah, spécialisés dans les opérations de maintenance majeure et les réparations exceptionnelles des locomotives et wagons de transport de passagers et de marchandises.