Ile Maurice: Des changements prévus à partir de lundi

Ainsi, dans le primaire, ceux qui auront échoué le Primary School Achievement Certificate (PSAC) peuvent désormais redoubler cette classe. Alors que jusqu'à l'an dernier, la promotion automatique au secondaire était de mise, c'est-à-dire, une fois que l'élève échoue aux examens du PSAC, il était envoyé en grade 7 (Extended programme) et devait alors prendre part aux examens du National Certificate of Education (NCE) après avoir complété le grade 9 +, soit après quatre années d'études au niveau secondaire.

L'Extended programme (EP) au début du secondaire ne sera plus d'actualité en 2025. Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, l'a mis de côté pour faire place au Foundation Programme in Literacy, Numeracy and Skills (FPLNS). Cependant, étant donné qu'il y a encore des élèves dans le cursus de l'EP, ce programme sera offert cette année à ceux qui étaient en grade 9 l'année dernière et qui intégreront le grade 9+, lundi, explique Arvin Bhojun, président de l'Union of Private Secondary Education Employees (UPSEE). Selon lui, ces élèves ont le choix de poursuivre le grade 9 + ou d'intégrer le Mauritius Institute of Training and Development (MITD). S'ils décident de rester en grade 9 +, ils prendront alors part aux examens du NCE en fin d'année scolaire.

Pour ceux qui intégreront les grades 8 et 9 sous le FPLNS, ils seront en classe dans leur établissement scolaire quatre jours sur cinq et le cinquième jour, ils seront dirigés vers des centres du MITD pour être initiés à des cours de formation en vue de choisir leur filière professionnelle. Concrètement, explique Arvin Bhojun, les élèves qui se retrouveront dans le FPLNS n'auront pas d'examens comme dans la filière dite mainstream. Ils seront évalués sur leurs performances par rapport à des activités qu'ils seront appelés à faire, sur des projets et autres travaux.

Le ministre, Mahend Gungapersad a, rappelons-le, précisé lors d'une conférence de presse tenue à la fin de l'année dernière que ce nouveau programme de trois ans est destiné à remplacer l'ancien et que son objectif est d'ouvrir les portes des opportunités aux étudiants qui n'ont pas réussi auparavant, en élevant leur estime de soi et leur confiance en eux grâce à un programme adapté à leurs profils et répondant à leurs aspirations. Ce programme, a-t-il ajouté, permettra également aux étudiants de développer des compétences essentielles pour évoluer dans un environnement en constante évolution, de cultiver des valeurs reflétant une citoyenneté responsable et d'être bien adaptés socialement et culturellement.

Selon le ministre, le FPLNS comprend cinq caractéristiques principales, à savoir qu'il s'agit d'un programme basé sur les compétences, il a une approche thématique et comprend une évaluation continue, des composantes de compétences techniques et professionnelles. Ce programme flexible, a-t-il souligné, s'organise autour de trois axes : la littératie fonctionnelle et la numératie, les compétences et valeurs de vie et les compétences commerciales et professionnelles.

De plus, le ministre Gungapersad a indiqué qu'à la fin du FPLNS, chaque enfant aura un certificat de réussite, reconnu par la Mauritius Qualifications Authority et pourra rejoindre le MITD. Le ministre de l'Éducation a également assuré que des dispositions de transition ont déjà été prises. En outre, il a affirmé qu'une première évaluation de l'application du FPLNS sera réalisée après le premier trimestre et que les éventuelles lacunes seront traitées en conséquence.