Sénégal: Kolda - Un ingénieur suggère la promotion de neuf secteurs d'activité pour offrir des »emplois viables » aux jeunes

Kolda — L'ancien directeur général de l'Office national de formation professionnelle (ONFP), le Pr Sanoussi Diakité, ingénieur en système de formation et d'insertion à la retraite, a suggéré samedi à Kolda, la promotion de neuf secteurs d'activité pour offrir des emplois »viables et durables » aux jeunes sénégalais.

»J'ai identifié neuf domaines dans lesquels, il est bien possible de procéder à des recrutements massifs, à travers des programmes productifs autonomes à but non lucratif et dont la production assurera la rémunération des travailleurs de même qu'un plein emploi aux jeunes », a dit M. Diakité, lors d'une conférence de presse.

Selon lui, »en mettant l'accent sur ces 9 domaines, il sera possible de faire du travail un principal levier de croissance économique ».

Pour cela, »il faut nécessairement promouvoir ces neufs domaines, notamment l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, la transformation agroalimentaire, l'environnement, le numérique, le transport, les infrastructures et la pêche pour assurer un plein emploi productif », a suggéré le Pr Diakité, inventeur de la décortiqueuse de fonio.

Il a expliqué que »le manque de solution sur la question de l'emploi résulte d'une emphase trop marquée sur la logique de recette au détriment de la logique de production ».

M. Diakité dit regretter le fait que les chercheurs, et inventeurs indépendants soient ignorés dans l'écosystème régional d'innovation.

»Il faut se désoler du fait que les chercheurs et inventeurs indépendants soient ignorés dans l'écosystème régional d'innovation qui ne cible que les universités , les centres de recherche , d'industrie et écoles d'ingénieurs », a relevé l'ingénieur en système de formation et d'insertion à la retraite.

Sanoussi Diakité a salué en outre la volonté de l'Etat d'aller vers la création des pôles régionaux pour accompagner le développement à la base.