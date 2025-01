Sénégal: Le Projet d'accompagnement des déplacés de retour en Casamance lancé officiellement à Ziguinchor

Ziguinchor — La ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a officiellement lancé, samedi, à Ziguinchor (sud) la phase pilote du Projet d'accompagnement des déplacés de retour en Casamance (PADC), exécuté par le Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), pour accompagner le retour des personnes déplacées par le conflit armé dans leurs villages d'origine, a constaté l'APS.

La phase pilote du Projet d'accompagnement des déplacés de retour en Casamance (PADC), prévu sur la période 2024-2025 , est financé à un coût global de 4.698.000.000 francs CFA.

« Ce projet vise essentiellement à faciliter la réinstallation de nos compatriotes ressortissants de la Casamance qui ont été contraints par le conflit armé à quitter leur terre, leur maison, et souvent une partie d'eux-mêmes pour préserver leurs familles », a expliqué la ministre.

Elle s'exprimait en marge de la cérémonie de lancement dudit projet, en présence du gouverneur de Ziguinchor, Mor Talla Tine.

Des autorités administratives et territoriales, des chefs de service, des notables, des chefs religieux et un important public, avaient également pris part à la cérémonie.

« Le PADC vise également à contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques déclinés dans le Plan Diomaye pour la Casamance dont la finalité est, manifestement, la restauration voire le renforcement de l'équité sociale et territoriale favorisant le sentiment d'appartenance à une même nation et à entretenir la flamme de l'unité et de la cohésion nationale », a ajouté Maimouna Dièye.

Elle a précisé que le PADC s'inscrit dans la continuité et la consolidation des actions du PUMA, initiées entre 2017 et 2023, pour accompagner la réinstallation des familles déplacées, des localités de Bissine, Mahmouda, Effock, Santhiaba Manjaque, Djirack et Youtou dans la région de Ziguinchor et celles de 23 villages, des communes de Djibanar, de Kaour, de Yarang balante et de Simbandi balante dans la région de Sédhiou.

Maïmouna Dièye a indiqué que pour l'année 2025, le projet cible un total de 992 ménages des régions de Ziguinchor, de Sédhiou et de Kolda. »Ils seront dotés de matériaux de construction, de latrines, d'équipements d'allègement de travaux et d'aménagement de périmètres maraichers et agricoles pour le développement d'activités génératrices de revenus, notamment à travers l'agriculture et des activités connexes », a-t-elle ajouté.

« En somme, a-t-elle dit, le projet vise à contribuer au relogement des populations déplacées de retour par la fourniture de matériaux de construction d'habitats permanents, l'accès à des soins de santé de qualité, à l'eau potable, à la scolarisation, à la pratique de cultures vivrières et à l'écoulement de leurs produits, à l'accès aux services numériques et téléphoniques ainsi que le désenclavement, à travers la construction de pistes ».

Maïmouna Dièye, a souligné que les populations qui sont en train de revenir dans leurs localités respectives après des années d'absence, peuvent se sentir rassurées grâce aux activités du PADC dont la phase Pilote 2024-2025, est doté d'un financement total de quatre milliards six cent quatre-vingt-dix-huit millions (4 698 000 000) francs CFA.

Elle a rappelé que ledit projet est né de la vision du chef de l'Etat qui a mis en place un plan ambitieux pour la Casamance, dénommé « le Plan Diomaye pour la Casamance », adopté en conseil interministériel le 8 octobre 2024, pour un coût global de 53 milliards 629 millions 248 mille 187 FCFA.

La ministre de la Famille et des Solidarités a en outre rappelé que « le conflit casamançais a entrainé la désertion de nombreuses localités de cette partie du Sénégal avec des populations déplacées qui ont trouvé refuge dans d'autres contrées à l'intérieur du pays ou dans des localités des pays voisins ».

« Suite à l'amélioration considérable des conditions de sécurité dans la zone, beaucoup d'entre elles (parfois absentes depuis plusieurs décennies) ont décidé de revenir sur leurs terres d'origine », a salué Maïmouna Dièye.

La ministre de la Famille et des Solidarités a procédé à cette occasion à la réception de matériaux de construction d'habitats pour 133 ménages déplacés de retour de la région de Ziguinchor et à la remise de trois ambulances médicalisées dont une pour l'Hôpital de la Paix de Ziguinchor, une pour la commune de Djibidione (région de Ziguinchor) et une autre pour la commune de Diaobé Kabendou (région de Kolda).

La coordinatrice nationale du PUMA, Dr Ndeye Marième Samb, a indiqué que ce projet d'accompagnement, sincère s'inscrit dans »la rubrique action humanitaire et de secours du PUMA ».

« La composante réinstallation des personnes déplacées est d'un coût global à 4 milliards 698 millions de francs CFA. Nous comptons la dérouler avec des partenaires comme entre autres l'ANRAC , le comité régional de pilotage qui regroupe l'ensemble des administrations territoriales des régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, les ONG , les communes concernées bref, l'ensemble des acteurs territoriaux », a-t-elle précisé.

La Casamance, séparée du nord du Sénégal par la Gambie, est le théâtre d'un des plus vieux conflits d'Afrique depuis que des indépendantistes ont pris le maquis après la répression d'une marche en décembre 1982.

Après avoir fait des milliers de victimes et ravagé l'économie de cette région, le conflit a continuellement baissé en intensité.

Il y a deux ans environ, l'armée nationale avait mené des opérations d'envergure pour neutraliser les principales bases rebelles, renforçant ainsi l'accalmie notée dans cette partie du pays et favorisant le retour des personnes déplacées dans leurs villages d'origine.