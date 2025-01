Maroc: Grâce à la vision éclairée de SM le Roi, la transition énergétique est en marche, portée par des réformes stratégiques et un écosystème innovant (Think Tank français)

Montpellier — Grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la transition énergétique est en marche, portée par des réformes stratégiques et un écosystème innovant, souligne l'Institut international d'Études géopolitiques (IIEG), basé à Montpellier.

Dans une note conceptuelle intitulée "la mobilité électrique, un levier stratégique pour l'Afrique, le Maroc et au-delà de l'Europe", signée de son président Khaled Hamadé, le think tank français note que le Maroc fait figure de modèle de leadership en matière de mobilité électrique, à la faveur d'une vision stratégique claire, relevant que le Royaume possède tous les atouts pour devenir un hub africain et mondial de cette mobilité électrique.

Cette ambition est confortée notamment par des infrastructures énergétiques de pointe, comme Noor Ouarzazate ou les parcs éoliens (Tarfaya ou Jbel Lahdid) qui renforcent la capacité du Maroc à produire de l'énergie propre et compétitive, essentielle pour soutenir un écosystème de mobilité électrique durable et par des réformes structurelles comme celle de l'ANRE récemment et la modernisation des politiques énergétiques qui offrent un cadre favorable à l'intégration de nouvelles technologies.

Le Maroc, ajoute la même source, a initié tout un plan de mise en oeuvre de smart cities et de connectivité urbaine qui permettent de tester des solutions novatrices intégrant la mobilité électrique dans une approche globale de durabilité et de gestion urbaine, outre l'intégration de solutions fintech et de technologies de surveillance intelligente, combinées à des mesures de sécurité robustes, ce qui ouvre la voie à une mobilité légère qui est non seulement plus verte mais aussi plus connectée.

L'Institut International d'Études géopolitiques relève dans le même contexte le rôle déterminant de la coopération internationale dans le développement de la mobilité électrique au Maroc, rappelant que le Royaume a attiré en 2024 des investissements directs étrangers (IDE) significatifs dans le secteur des batteries pour véhicules électriques.

Il a également souligné une montée en puissance des programmes de formation spécialisés dans les métiers des énergies renouvelables, du stockage d'énergie et de la mobilité électrique qui favorisent l'émergence d'une de compétences essentielles pour accompagner la transition énergétique.

Cet environnement favorable et le potentiel dont dispose le Royaume, ajoute la note de l'IIEG, est de nature à offrir aux investisseurs internationaux le cadre idoine pour implanter leurs projets au Maroc, fort de sa résilience économique, sa stabilité institutionnelle et sa position stratégique en tant que porte d'entrée vers l'Afrique.

En investissant dans les infrastructures modernes, en favorisant les synergies entre acteurs publics et privés et en soutenant des initiatives collaboratives, a estimé l'auteur de la note de l'IIEG, le Maroc se positionne progressivement comme un hub mondial de la mobilité électrique en s'appuyant sur une stratégie industrielle ambitieuse, portée par des réformes structurantes et des projets de grande envergure, tels que la R&D autour des batteries électriques (notamment la technologie Lithium-Fer-Phosphate) et le développement de véhicules à faible empreinte carbone.

Cette transformation, a-t-il poursuivi, s'inscrit dans une volonté de bâtir des communautés résilientes et connectées, où l'innovation est mise au service du développement durable.

Et d'ajouter que le Maroc démontre ainsi qu'il est possible de concilier avancées technologiques, accessibilité financière et respect des engagements environnementaux.