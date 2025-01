Ile Maurice: Cinq accusés jugés coupables

Coupable. C'est le jugement prononcé par le magistrat Devinash Oozageer la semaine dernière sur cinq accusés qui avaient agressé des agents de protection des pêcheries dans l'exercice de leurs fonctions à Rodrigues.

Les faits remontent au 7 janvier 2021. L'un des officiers, en l'occurrence Tolbiz, raconte qu'il effectuait une patrouille à Songe avec d'autres agents des pêches, lorsqu'il a vu six individus pêcher avec un filet. Il s'est approché d'eux au Parc Tortue et une fouille a été effectuée dans leur embarcation. Ils ont été informés du délit de pêche au filet, ledit filet et les poissons ont été arrimés au bateau. «L'accusé n°2, Jean Jackanson Clair s'est mis en colère et a tenu des propos insultants à mon adresse. Il m'a poussé et je suis tombé», précise-t-il.

Son témoignage, qui a corroboré avec celui des deux autres officiers, a en outre révélé que les accusés n°1 et n°2, soit Jean Bernard Old et Jean Jackanson Clair, ont pris les articles sécurisés et que les accusés n°3 et n°4, John Stevenson Clair et Jean David Manan, ont tenté de frapper les autres agents avec un bâton en bois. En revanche, l'accusé n°5, Bernardinho Perrine, a tenté de frapper les policiers avec une pierre. Craignant pour leur sécurité, les policiers se sont rendus au poste de police de Rivière Coco pour signaler l'affaire.

Si Jean Bernard Old et Jean Jackanson Clair ont gardé le silence en cour, John Jackanson Clair a affirmé, lui, qu'un seul officier avait montré sa carte de mandat. Les deux autres accusés ont réfuté les allégations.

Après avoir écouté les témoignages, le magistrat estime que le témoin Tolbiz a expliqué de manière claire et convaincante le dé- roulement des événements survenus le 7 janvier 2021, notamment la perquisition effectuée et l'implication de chaque accusé par rapport à l'accusation de 'molesting public officer' en vertu de la Public Officer's Protection Act. «Il a expliqué comment il avait été poussé par l'accusé n°2 et que les autres accusés avaient en leur possession des bâtons de bois et une pierre, dans l'intention de blesser les autres policiers. Cependant, la Cour note que les versions des faits sous serment des accusés étaient vagues et qu'ils présentaient une 'poor figure' lors de leur déposition.»

À la lumière de ces éléments, la Cour se dit convaincue que l'accusation a prouvé sa thèse au-delà de tout doute raisonnable. De ce fait, Jean Bernard Old, Jean Jackanson Clair, John Stevenson Clair, Jean David Manan et Bernardinho Perrine sont reconnus coupables des accusations portées contre eux.