Angola: Une usine de ciment et de clinker fournira des produits aux projets immobiliers

Catumbela — L'usine de ciment et clinker SNL donnera une plus grande confiance aux promoteurs de projets immobiliers dans le pays, a estimé vendredi, dans la municipalité de Catumbela (Benguela), le ministre du Commerce et de l'Industrie, Rui Miguêns de Oliveira.

L'unité de fabrication devrait entrer en service en 2026 et devrait produire 3 500 tonnes/jour de ciment et de clinker.

Le clinker est la principale matière première pour la production de ciment et ce sera la première usine à le produire dans la province de Benguela.

S'adressant aux journalistes, en marge de la pose de la première pierre pour la construction de l'unité manufacturière, le ministre a déclaré que ce projet renforcera la capacité du pays à réaliser des travaux publics et privés dans le domaine de la construction civile.

"Les investisseurs privés témoignent de leur confiance dans les politiques que le Gouvernement met en oeuvre et qui constituent un pas de plus vers l'amélioration des conditions de vie de nos populations", a-t-il estimé.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie a assuré que ce projet générera des emplois directs et indirects, des revenus et améliorera les conditions de vie de plusieurs citoyens.

"L'autre chose que je veux souligner est que les producteurs ont l'intention d'exporter la production excédentaire et, dans ce contexte, c'est une autre contribution à la diversification de nos exportations et, par conséquent, de la balance des paiements", a-t-il déclaré.

Rui Miguêns a annoncé que le Gouvernement réaffirme que l'économie du pays se développera sur la base de l'activité économique, avec une plus grande importance accordée au secteur privé.

"Nous en sommes sûrs, car si la production augmente, les prix se refléteront dans cette stabilité et deviendront de plus en plus accessibles à tous", a-t-il affirmé avec confiance.

Pour le gouverneur de Benguela, Manuel Nunes Júnior, le projet revêt une grande importance, non seulement du point de vue de la production industrielle, mais surtout parce qu'il constitue une autre source de création d'emplois.

"Dans la première phase, l'entreprise emploiera environ un millier de travailleurs, nationaux et étrangers, ce qui représente un nombre considérable", a-t-il indiqué.

Selon lui, la production de clinker et les volumes qui seront produits satisferont les besoins nationaux et destinés à l'exportation, en profitant du Corridor de Lobito.

"Le pays va gagner, en améliorant la balance des paiements et en créant des emplois", a-t-il conclu.