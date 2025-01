Soudan: Le porte-parole officiel du gouvernement salue les vainqueurs de la ville de Wad Medani et de l'État d'Al-Gezira

Port-Soudan — Le porte-parole officiel du gouvernement, le ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir a déclaré dans une publication à l'occasion de l'ouverture des forces armées et des forces de soutien à la ville de Madani, la capitale de l'État d'Al-Gezira : « J'adresse mes salutations, au nom du gouvernement soudanais, à tout notre peuple patient et inébranlable qui est victorieux dans la ville de Wad Madani, dans l'État d'Al-Gezira et dans tous les États de Soudan."

Al-Eaysir a déclaré dans un message sur sa page Facebook : « Le peuple soudanais, qui a une forte volonté, est « invincible » et restera chargé du pouvoir de la foi et de la détermination pour la victoire. Sa détermination restera inébranlable comme des montagnes face à tous les défis et inébranlables face aux crises, peu importe la durée des temps et le nombre de complots.

Il a ajouté : « La victoire est entre les mains de Dieu, et Lui seul est capable de juger les choses. »

Salut aux forces armées soudanaises, aux forces régulières, aux services de renseignement, aux forces conjointes, aux mobilisés et à tous ceux qui ont contribué à soutenir l'intérêt national.

Il a adressé ses salutations, au nom du gouvernement soudanais, à tous les habitants patients, inébranlables et victorieux de la ville de Wad Madani, de l'État d'Al-Gezira et de tous les États du Soudan.

Il a déclaré : « Le voyage du don et de la loyauté se poursuivra sans interruption jusqu'à la fin du voyage. »

Il a ajouté : "Oh mon Dieu, protège le Soudan et son peuple de tout mal, et accorde à notre pays la victoire, la sécurité, la paix, la liberté et la justice, et tiens-le à l'écart de toute injustice et agression."