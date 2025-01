Soudan: Masses populaire celebrant la Libération Dr Wad Medani de la crasse des rebelles

Dongola — Les masses de la ville de Dongola sont sorties samdi dans des marches spontanées, se réjouissant des victoires des forces armées, de leur défaite contre les milices terroristes rebelles dans la ville de Wad Madani, de retour Dr la ville Medani au centre Soudan dans l'étreinte de la patrie et de leur progrès dans tous les axes de combat.

Les marches ont parcouru les rues de la ville de Dongola jusqu'à atteindre le quartier général de la résistance populaire et les dirigeants des unités militaires, et les masses ont salué les sacrifices et les luttes des forces armées et des autres agences de sécurité, la résistance populaire et les mobilisés, qui défendent et protègent la terre, l'honneur , la fierté et la dignité du peuple soudanais, renouvelant leur soutien et se tenant dans la même tranchée avec les forces armées, qui est la soupape de sécurité, de stabilité et d'unité du Soudan.

Des marches spontanées ont également eu lieu dans la ville de Halfa devant les centres d'hébergement et les marchés au milieu des quartiers, se réjouissant de l'annonce de l'entrée de l'armée dans la ville Madani et de la défaite de la rébellion.