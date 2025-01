Algérie: Soins à base de produits naturels - Un secteur en plein essor porté par les jeunes universitaires

ALGER — Le marché des produits de soins corporels et cosmétiques à base de plantes et des huiles essentielles représente un créneau prometteur pour les jeunes universitaires convertis en artisans, qui ne cesse de séduire un segment de consommateurs nostalgiques des recettes de grand-mère et des parfums d'antan.

"L'idée des produits de soins naturels m'est venue lors de la préparation de mon mémoire sur l'extraction des huiles essentielles et végétales", raconte à l'APS Samira Kessab, une jeune biologiste qui a lancé sa propre marque en 2021.

"Ce travail de fin d'études m'a permis d'apprendre à extraire des huiles végétales par pression à froid et des huiles essentielles par distillation à la vapeur", a-t-elle ajouté.

Ce savoir faire acquis lui a permis de produire des huiles essentielles pour soulager les migraines, les douleurs musculaires et articulaires, des masques de soins capillaires et des produits de bien-être à base d'huile naturelles et d'herbes.

La jeune entrepreneuse, qui s'inscrit dans une démarche durable, projette de créer une pépinière de plantes aromatiques et médicinales au coeur même de la forêt, afin d'approvisionner sa petite entreprise.

"Ce type de pépinière contribuerait à la préservation des forêts en les protégeant de la surexploitation", a-t-elle fait valoir.

Nassima Kahoul, une biochimiste initiée à l'artisanat de produits de soins en 2019, raconte pour sa part comment tout a commencé lorsque sa mère a été atteinte du cancer du sein.

"Je lui préparait des crèmes hydratantes et des champoings à base de plantes mais aussi des huiles capillaires contre la chute de cheveux causée par la chimiothérapie", s'est elle confiée.

L'encouragement de son entourage l'a poussée à aller plus loin et elle décide alors de lancer sa propre marque.

De par sa formation universitaire, Nassima avait déjà des notions dans ce domaine qu'elle a pu développer davantage au cours de ses contacts permanents avec les fournisseurs des matières premières.

-- De l'industrie pharmaceutique aux remèdes traditionnels --

Amel Khalfi partage la même passion. Son histoire avec les plantes et les huiles a commencé pendant la pandémie de COVID-19.

Ingénieur en pharmacie, cette jeune diplômée de l'USTHB, a précédemment travaillé pour des entreprises pharmaceutiques comme Saïdal et Sandoz avant de se tourner vers l'artisanat, en lançant sa propre marque.

Amel se distingue également par ses déodorants naturels à base d'eau de rose, un ingrédient précieux soigneusement préparé par sa grand-mère de Constantine, qui préserve encore la tradition de distillation de l'eau de rose avec des outils traditionnels en cuivre.

"Une grande partie de l'eau de rose est réservée à la fabrication de mes crèmes, tandis qu'une quantité est destinée à une clientèle limitée", a-t-elle confié.

En plus de ces produits de soins, Amel fabrique la savonnerie artisanal: savon D'Zair, savon à huile d'amende, à l'huile de jojoba et au lait de chèvre.

"La recette produite à base de henné et d'huile de cade devrait remplacer les teintures chimiques tout en soignant la chevelure", a-t-elle affirmé, en mettant en avant les vertus de ces produits naturels.

Spécialisée dans la production de produits de soins, sa société lancée depuis 2021 avec un groupe de jeunes chimistes, inclut dans sa gamme des gels-douche, des shampoings antipelliculaire, ainsi que des savons liquides, mais aussi des articles parapharmaceutiques tels que des désinfectants et de l'alcool chirurgical.

"Tous les produits sont garantis sans parabène, sans silicone et avec 98% de matières premières d'origine naturelle", assure Abdenacer Medjbour, son chargé commercial, précisant que ces produits, agréés par l'institut Pasteur, sont distribués dans les grandes surfaces, les pharmacies et les parapharmacies.

Alliant savoir-faire traditionnel et connaissances scientifiques, ces jeunes universitaires participent activement à l'émergence d'un marché prometteur, tout en mettant en avant la richesse végétale du pays.