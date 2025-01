Algérie: Mise en conformité des statuts de la FAF - Les nouvelles dispositions

ALGER — Voici les nouvelles dispositions des nouveaux statuts de la Fédération algérienne de football (FAF) dont la mise en conformité a été approuvée par les membres de l'assemblée générale, lors d'une session extraordinaire tenue samedi au Cercle national de l'Armée de Beni Messous (Alger).

1- Candidature à la présidence : pour briguer la présidence de la FAF, les candidats devront justifier d'une expérience préalable en tant que membre du bureau fédéral. Cette exigence vise à garantir une meilleure connaissance des rouages de la fédération et à assurer une continuité dans la gestion.

2- Limitation des mandats : le nombre de mandats est désormais limité à trois (consécutifs ou séparés) pour le président et les membres du bureau fédéral (mandat de quatre ans). Cette mesure vise à dynamiser la gouvernance et à favoriser l'émergence de nouvelles idées.

3- Niveau universitaire exigé pour les candidats : le niveau universitaire devient désormais obligatoire pour intégrer la présidence et la représentativité au sein du bureau fédéral. Cette exigence vise à professionnaliser la gestion de la fédération et à attirer des profils qualifiés, capables de répondre aux défis contemporains du football.

4- Intégration des associations professionnelles dans l'assemblée générale : les associations d'entraîneurs, de joueurs et d'arbitres seront intégrées à l'Assemblée générale de la FAF. Cette mesure vise à renforcer la représentativité et à assurer une prise en compte plus large des intérêts de tous les acteurs du football algérien.

5- Reconnaissance des personnes morales en tant que membres : les membres de l'assemblée générale de la FAF seront désormais des entités juridiques, excluant les anciens présidents qui n'auront pas le droit de vote. Cette évolution vise à moderniser la structure de la fédération et à clarifier les responsabilités au sein de l'organisation.

6- Renforcement des commissions indépendantes : les commissions électorales, d'audit et de conformité seront renforcées pour garantir une plus grande transparence et indépendance dans les processus décisionnels. Ces commissions auront pour mission de veiller au respect des normes et de prévenir tout conflit d'intérêt.

7- Professionnalisation de l'arbitrage : la commission fédérale d'arbitrage sera composée uniquement d'anciens arbitres internationaux. Cette mesure vise à valoriser l'expertise des anciens arbitres et à garantir une meilleure gestion de l'arbitrage au sein du football algérien.

8- Fusion des commissions de discipline et d'éthique : une seule commission unifiée prendra en charge des questions disciplinaires et éthiques. Cette fusion vise à simplifier les procédures et à assurer une cohérence dans le traitement des infractions.

9- Documents officiels de la FAF : les documents officiels de la FAF pourront désormais être rédigés en anglais. Cette mesure vise à faciliter les échanges internationaux et à moderniser la communication de la fédération.

10- Représentation féminine renforcée : un minimum de trois femmes sera requis au sein de la commission du football féminin. Cette initiative vise à promouvoir et à encourager la participation des femmes dans les instances dirigeantes du football algérien.