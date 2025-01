Algérie: Le président de la République présente ses voeux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An amazigh

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, samedi, ses voeux au peuple algérien, à l'occasion du Nouvel An amazigh 2975, souhaitant santé et bien-être à l'ensemble des Algériennes et des Algériens à l'intérieur du pays et à l'étranger.

"Aseggas Ameggaz à l'ensemble des Algériennes et des Algériens ainsi qu'à notre communauté à l'étranger, à l'occasion du Nouvel An amazigh. Puisse Allah combler notre patrie de prospérité et de bienfaits et accorder santé et bien-être à tous. Gloire éternelle à l'Algérie fière et digne", a écrit le président de la République sur son compte officiel sur les réseaux sociaux.