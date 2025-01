Cameroun: Yaoundé interdit la vente ambulante sur les trottoirs à partir du 20 janvier 2025

Le maire de Yaoundé, Luc Messi Atangana, a annoncé une mesure forte pour lutter contre l'encombrement des trottoirs dans la capitale camerounaise. À compter du 20 janvier 2025, la vente ambulante sur des brouettes et étals mobiles sera interdite dans plusieurs quartiers, notamment Mokolo, Elig-Effa et Nkolbisson. Cette décision vise à libérer les emprises de la voie publique et à améliorer la circulation des piétons et des véhicules.

Une mesure pour désengorger les trottoirs

La vente ambulante est une pratique courante à Yaoundé, mais elle contribue souvent à l'encombrement des trottoirs et des rues. Les brouettes et étals mobiles occupent une grande partie de l'espace public, rendant difficile la circulation des piétons et créant des embouteillages. Pour remédier à cette situation, la mairie a décidé d'interdire cette pratique dans certains quartiers stratégiques.

Luc Messi Atangana a souligné que cette mesure est essentielle pour assurer la fluidité du trafic et améliorer le cadre de vie des habitants. « Libérer les emprises de la voie publique est une priorité pour rendre Yaoundé plus agréable et fonctionnelle », a-t-il déclaré.

Sanctions pour les contrevenants

Les vendeurs qui ne respecteront pas cette interdiction s'exposeront à des sanctions prévues par la loi. La mairie a prévu des contrôles réguliers pour faire appliquer cette décision. Les contrevenants risquent des amendes, voire la confiscation de leurs marchandises.

Cette mesure a suscité des réactions mitigées parmi les habitants. Si certains saluent l'initiative pour son impact positif sur la circulation et l'esthétique de la ville, d'autres s'inquiètent pour les vendeurs ambulants, dont beaucoup dépendent de cette activité pour leur subsistance.

Vers des solutions alternatives

Face à ces préoccupations, la mairie de Yaoundé a promis de mettre en place des solutions alternatives pour les vendeurs ambulants. Des espaces dédiés pourraient être aménagés dans des marchés publics, offrant ainsi aux vendeurs un cadre légal et sécurisé pour exercer leur activité.

Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures visant à moderniser la ville de Yaoundé et à améliorer la qualité de vie de ses habitants. Elle reflète également la volonté des autorités municipales de trouver un équilibre entre développement urbain et inclusion sociale.

L'interdiction de la vente ambulante sur les trottoirs de Yaoundé à partir du 20 janvier 2025 marque une étape importante dans la transformation de la capitale camerounaise. Si cette mesure vise à désengorger les rues et à améliorer la circulation, elle soulève également des défis pour les vendeurs ambulants. La mise en place de solutions alternatives sera cruciale pour assurer le succès de cette initiative.