Cameroun: Crise à l'EEC - Les fidèles du grand nord exigent la démission du pasteur Mbenga Alexandre

Une crise secoue actuellement l'Église Évangélique du Cameroun (EEC) dans les régions du Grand Nord. Des fidèles réclament la démission de leur président, le Pasteur Mbenga Alexandre, suite à une lettre controversée interdisant aux pasteurs d'aborder des sujets politiques lors des prêches. Cette décision a suscité de vives réactions, notamment dans les régions septentrionales du pays.

Une lettre qui divise

La polémique a éclaté après la diffusion d'une lettre officielle signée par le Pasteur Mbenga Alexandre. Dans ce document, il est demandé aux pasteurs de l'EEC de ne plus évoquer de questions politiques pendant les cultes. Cette directive a été perçue par de nombreux fidèles comme une atteinte à la liberté d'expression et une tentative de museler les voix critiques au sein de l'église.

Les fidèles du Grand Nord, en particulier, estiment que cette décision va à l'encontre des valeurs de transparence et de justice prônées par l'église. Ils accusent le président de l'EEC de vouloir étouffer les débats sur des sujets cruciaux qui touchent leur quotidien, notamment les questions sociales et politiques.

Appel à la démission

Face à cette situation, des groupes de fidèles ont lancé un appel public pour demander la démission du Pasteur Mbenga Alexandre. Selon eux, son leadership ne reflète plus les aspirations de la communauté chrétienne. Ils réclament un changement à la tête de l'église pour restaurer la confiance et permettre un dialogue ouvert sur les enjeux politiques et sociaux.

Réactions mitigées

Alors que certains soutiennent la position du Pasteur Mbenga Alexandre, arguant que l'église doit rester un espace spirituel neutre, d'autres estiment que les pasteurs ont un rôle à jouer dans l'éducation et la sensibilisation des fidèles, y compris sur des questions politiques. Cette divergence d'opinions illustre les tensions au sein de l'EEC et la complexité de concilier spiritualité et engagement social.

L'avenir de l'EEC en question

Cette crise soulève des questions sur l'avenir de l'Église Évangélique du Cameroun. Les fidèles du Grand Nord, déterminés à faire entendre leur voix, espèrent que leur mobilisation conduira à un changement de leadership et à une réforme des pratiques au sein de l'église.

En attendant, le Pasteur Mbenga Alexandre n'a pas encore réagi publiquement à ces appels à la démission. La situation reste tendue, et les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de l'EEC.