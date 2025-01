Afrique: Le Chef de l'Etat angolais reconnaît les progrès du PDDAA

Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a reconnu samedi, à Kampala, en Ouganda, les progrès réalisés dans l'exécution du Programme détaillé pour le Développement de l'Agriculture en Afrique (PDDAA).

S'exprimant à la clôture du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) sur le PDDAA, le Président de la République a souligné que, malgré tout, des progrès ont été enregistrés en général dans le domaine du l'agriculture, en termes de respect des décisions et des stratégies exposées dans les forums de haut niveau.

Ce constat, a-t-il ajouté, est encourageant et montre qu'avec plus d'engagement, de détermination, plus de ressources matérielles et financières dans des délais appropriés dans les plans de mise en oeuvre des objectifs de développement agricole, des mesures importantes peuvent être prises pour surmonter cette étape de vulnérabilité et passer à une étape d'un plus grand dynamisme et de résultats véritablement substantiels, qui pourraient constituer le pilier de la sécurité alimentaire.

João Lourenço, qui a dirigé le sommet en tant que premier vice-président du Bureau de l'Assemblée de l'Union africaine (UA), a souligné que la réunion a abordé de manière exhaustive les questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent, en mettant en relief les situations liées à l'augmentation des actions terroristes et l'extrémisme violent et les changements anticonstitutionnels des gouvernements démocratiquement élus.

Le Président angolais a souligné que les efforts déployés pour combattre ce mal qui touche essentiellement une partie du continent n'aboutiront pas aux résultats souhaités, à savoir avoir un continent où la paix, la sécurité et la stabilité des institutions étatiques, sont la garantie de la prospérité économique et développement social des pays.

Il a déploré le fait que certaines de ces mauvaises pratiques détournent les États de l'objectif central du continent qui est de promouvoir le développement, avec l'agriculture comme moteur, un sujet qui a retenu toute l'attention de la Conférence et qui devrait conduire à trouver des solutions aux problèmes politiques qui affectent certains pays, sans recourir à la violence ni à la force des armes.

Pendant trois jours, l'événement a examiné le mémorandum des sessions ministérielles sur le PDDAA, son projet de stratégie et le plan d'action pour la période 2026-2036 et le projet de Déclaration de Kampala sur la création de systèmes agroalimentaires résilients et durables en Afrique, aboutissant à l'adoption de cette importante Déclaration.

La Déclaration de Kampala établit, entre autres aspects, les lignes directrices de la nouvelle politique agricole du continent.

Le PDDAA constitue un cadre fondamental pour la transformation de l'agriculture en Afrique depuis sa création en 2003 avec la Déclaration de Maputo, dans laquelle les chefs d'État et de gouvernement africains se sont engagés à allouer au moins 10 % des dépenses publiques à l'agriculture pour atteindre un taux de croissance annuel de 6 % du produit intérieur brut (PIB) agricole.

Le programme s'aligne sur l'Agenda 2063 de l'Union africaine, organisation créée le 26 mai 2002, lors de l'entrée en vigueur de son Acte constitutif, en remplacement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), créée en 1963.

L'organisation continentale regroupe 55 pays africains.