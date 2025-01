Togo: Le pays renforce son dispositif de renseignement face aux menaces sécuritaires

Confronté à des menaces sécuritaires persistantes, notamment l'infiltration de groupes terroristes depuis le Burkina Faso, le Togo poursuit le renforcement de son dispositif de renseignement.

Dans cette dynamique, le Conseil des ministres a adopté vendredi un projet de loi visant à moderniser et à encadrer juridiquement les activités de renseignement, garantissant ainsi une approche plus coordonnée et efficace de la sécurité nationale.

Ce projet i s'inscrit dans la continuité des réformes déjà entreprises pour adapter les services de renseignement aux nouvelles menaces, notamment celles liées aux technologies de l'information et de la communication. Face à des défis de plus en plus complexes, le renseignement togolais doit désormais fonctionner dans un cadre légal solide qui assure à la fois son efficacité opérationnelle et le respect des droits et libertés fondamentales.

Le texte introduit des innovations majeures. Parmi elles, la création d'un poste de délégué chargé de la coordination des services de renseignement vise à améliorer la synergie entre les différentes agences de sécurité. Cette réforme permettra de centraliser les informations stratégiques et d'optimiser la gestion des opérations face aux menaces transversales.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit la mise en place d'un contrôle interne administratif ainsi qu'un contrôle externe assuré par le Parlement, renforçant ainsi la transparence et la responsabilité des services de renseignement. Cette double supervision vise à garantir que les opérations se déroulent dans le strict respect des lois nationales et des droits des citoyens.

Un outil essentiel dans la lutte contre le terrorisme

L'adoption de cette législation intervient dans un contexte où le Togo est confronté à des incursions de groupes terroristes opérant principalement depuis les zones instables du nord du Burkina Faso. Les régions septentrionales du Togo font face à des risques accrus d'infiltration de combattants extrémistes, mettant en péril la sécurité de la population.

En renforçant son appareil de renseignement, le Togo se donne les moyens de mieux anticiper et neutraliser les menaces. Une meilleure coordination des services permettra une réponse plus rapide et plus adaptée aux tentatives de déstabilisation.