Algérie: Représentant le président de la République, M. Boughali participe à Caracas à la cérémonie d'investiture du président vénézuélien élu Nicolas Maduro

ALGER-Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a représenté, vendredi au siège de l'Assemblée nationale du Venezuela à Caracas, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la cérémonie d'investiture du président élu de la République bolivarienne du Venezuela, M. Nicolas Maduro, indique un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de la cérémonie d'investiture, "le président constitutionnel élu a reçu l'écharpe et le collier présidentiels des mains du président de l'Assemblée nationale, M. Jorge Rodriguez, avant de prêter serment et de signer le document constitutionnel officiel de son investiture".

A cette occasion, M. Nicolas Maduro a prononcé un discours dans lequel il a "évoqué les principales réformes qu'il compte mener au cours de ce mandat (2025-2031) et passé en revue nombre de questions politiques et sociales d'actualité nationale et internationale".

Ont pris part à cette cérémonie "les membres de l'Assemblée nationale du Venezuela, les membres du Gouvernement, les hauts responsables militaires du pays, des chefs d'Etat et de Gouvernement, dont ceux de Cuba, du Nicaragua et de la République arabe sahraouie démocratique, des présidents de parlements et les représentants du corps diplomatique de plus de 120 pays d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie et d'Europe", selon le communiqué.

Etaient également présents "plus de 2000 invités représentant la société civile vénézuélienne, des personnalités politiques, des journalistes de différents pays, ainsi que des représentants d'organisations économiques et politique internationales et régionales", conclut le communiqué.