Algérie: L'extrême-droite française 'haineuse' mène une campagne de désinformation contre le pays

ALGER — L'extrême-droite française "revancharde" et "haineuse" mène actuellement une campagne de désinformation contre l'Algérie, a indiqué samedi, dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, assurant qu'Alger n'était pas engagée dans une logique d'escalade.

"L'extrême-droite revancharde et haineuse, ainsi que ses hérauts patentés au sein du gouvernement français mènent actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification, contre l'Algérie. Ce faisant, ils croient y avoir trouvé un exutoire à leurs rancoeurs et à leurs frustrations", assure le ministère.

"L'expulsion arbitraire et abusive d'un ressortissant algérien de France vers l'Algérie a fourni à cette partie nostalgique de la France l'occasion de donner libre cours à ses règlements de compte historiques avec l'Algérie souveraine et indépendante", ajoute le communiqué.

"Cette occasion a été bien mal-choisie. En effet, le ressortissant objet de l'expulsion vit en France depuis 36 ans. Il y dispose d'un permis de séjour depuis 15 ans. Il est père de deux enfants nés de son union avec une ressortissante française. Enfin, il est socialement intégré dans la mesure où il exerce un emploi stable depuis 15 ans", note le ministère.

Par ailleurs, "et en violation des dispositions pertinentes de la Convention consulaire algéro-française du 24 mai 1974, la partie française n'a cru devoir informer la partie algérienne ni de l'arrestation, ni de la mise en garde à vue, ni de la détention, ni encore de l'expulsion du ressortissant en cause. Bien plus, elle n'a pas donné suite à la demande de la partie algérienne d'exercer sa protection consulaire au profit du ressortissant concerné à travers le droit de visite", rappelle le ministère.

"Au vu de tous ces dépassements et de toutes ces violations des droits acquis par le ressortissant algérien sur le territoire français, la décision algérienne dans cette affaire est animée par le souci de lui permettre de répondre aux accusations qui sont portées contre lui, de faire valoir ses droits et de se défendre dans le cadre d'un processus judiciaire juste et équitable sur le territoire français", conclut le texte.