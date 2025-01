Algérie: Championnat national scolaire des sports collectifs - Ouverture de la compétition avec plus de 292.000 équipes participantes

TIPASA — Plus de 292.000 équipes scolaires du pays prennent part au Championnat national scolaire des sports collectifs dont le coup d'envoi a été donné samedi par le ministre de l'Education nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, à partir du Complexe olympique "Réconciliation nationale" de Koléa (Tipasa).

"Cette compétition nationale est marquée par une large participation d'élèves à travers toutes les régions du pays, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la nécessité de réorganiser efficacement l'activité sportive dans le système éducatif", a indiqué le ministre, qui était accompagné du ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse, Mustapha Hidaoui, du président de la Fédération algérienne des sports scolaires (FASS), Hafid Izem, et du Directeur général des sports au ministère des Sports, Lahcene Ladjadj.

L'initiative vise à "renforcer l'activité sportive dans le système éducatif de manière à affiner les aptitudes des scolarisés et permettre l'émergence de nouveaux talents et champions en milieu scolaire à travers le pays, au titre d'une stratégie que le ministère s'attelle à mettre en oeuvre grâce à un plan national bien défini conformément aux normes scientifiques et internationales en vigueur", a-t-il ajouté.

Selon M. Saâdaoui, cette manifestation sportive "traduit l'intérêt de l'Etat pour cette activité, notamment à travers le recrutement d'enseignants spécialisés en sport, la permanisation des employés et la révision des programmes scolaires de manière à renforcer le volume horaire des cours de sport pour en faire une activité principale pratiquée quotidiennement au sein des établissements scolaires".

Ce Championnat national scolaire dédié aux sports collectifs, dont le football, le handball, le basket-ball et le volley-ball, a été lancé en simultané dans la totalité des wilayas du pays, avec la participation de 292.171 équipes représentant 24.286 établissements des trois paliers scolaires. Ces équipes regroupent plus de 5.116.000 élèves (des deux sexes).

Le ministre de l'Education nationale et la délégation qui l'accompagnait, se sont enquis des préparatifs et du déroulement de la compétition au Centre de regroupement et de préparation de l'élite sportive, notamment concernant la natation, le tennis de table, le volley-ball et le handball.