Sénégal: Lutte - Gris bordeaux - Zarco ce dimanche à l'arène nationale - Un duel de feu pour la rentrée

Le combat Gris Bordeaux (Fass)-Zarco (Grand-Yoff) proposé par Al Bourakh Events sera en vedette ce dimanche 12 janvier à l'Arène nationale. Cette confrontation sera celle de la réhabilitation le 3e Tigre de Fass après une décennie infructueuse et soldée par une succession de défaites. Mais face à un adversaire très fort mentalement et revigoré depuis deux saisons par de probants succès, le pari sera risqué. Car, un nouveau revers pourrait précipiter sa retraite.

L'arène vivra son premier grand événement de la nouvelle année, avec le combat choc qui opposera demain dimanche 12 janvier à l'Arène nationale, Gris Bordeaux de Fass à Zarco de Grand Yoff. Une confrontation cruciale dans la carrière des deux protagonistes.

Le bond risqué du Tigre de Fass

Pour le Fassois cette sortie sera sans conteste celle de la réhabilitation et de la relance. Selon de nombreux observateurs la mission sera assez lourde pour le « Troisième Tigre » qui peine depuis plus d'une décennie à terrasser un adversaire.

Après ses débuts en fanfare marqués par de retentissants succès devant des ténors dont Eumeu Sène, Tyson Junior, Bombardier ou encore Lac de Guiers 1 en 2004 et 2008 et plus tard face à Mohamed Ndao dit « Tyson », l'ancien lieutenant de Moustapha Guèye est tombé dans le marasme. Il est resté neuf longues années sans signer le moindre succès. Un bail assez long pour un lutteur de sa trempe qui trône dans le cercle très fermé des VIP ou ténors de l'arène.

La série de défaites subies face à Yékini, Eumeu Sène, Modou Lo, Balla Gaye 2, Ama Baldé avait même fini par entacher son parcours. Le pari semble risqué. Le «Tigre de Fass» va donc jouer son va-tout et espère stopper cette spirale de défaite et redonner du coup espoir aux supporters.

A défaut, il pourrait anticiper, comme beaucoup le laisse entrevoir, sa retraite sportive.

Les spécialistes et les observateurs lui reconnaissent des qualités indéniables aussi bien dans la lutte pure, dans le domaine de la boxe et surtout dans l'encadrement. Mais au-delà de ses atouts, Gris Bordeaux devra s'armer de mental pour conjurer le sort qui le poursuit et terrasser son challenger.

Zarco pour confirmer une fulgurante montée

Zarco est en tout cas surexcité pour son premier combat qu'il va livrer face à un lutteur appartenant au cercle des VIP. Son attitude lors des différents face à face donne une large mesure de la motivation et de la confiance presque débridée qui l'habitent. A la suite d'une carrière en dents de scies qui l'avait conduit à l'exil, le lutteur de Grand Yoff semble retrouver une seconde jeunesse. Depuis deux saisons, il est devenu le bourreau des jeunes espoirs. A la suite de son coup double réalisé en 2022 face à Mbaye Gouye Gui puis face à Baye Mandione, Zarco a pu enchaîner en 2023 avec de probants succès.

La valeur montante Ada Fass l'a appris à ses dépens et s'est fait balayer comme un fétu de paille. Zarco confirmera sa fulgurante montée en épinglant ensuite sur son tableau de chasse Diéne Kairé de Soumbédioune qu'on donnait pourtant comme favori. Il finira en surclassant Niang Bou Ndaw. Très fort mentalement, Zarco a fini de démontrer qu'il est un redoutable client pour les Ténors de l'arène. Sa hargne, sa technique et son explosivité et surtout son audace seront ses atouts majeurs face au vieux routier de Fass. Une victoire devrait le propulser directement dans la Cours des grands qui trône dans l'arène.