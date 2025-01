Ile Maurice: Martin's Prod démarre l'année en beauté

Fans d'humour bien de chez nous, réservez la date. Alexandre Martin et sa troupe vous invitent, le samedi 8 et le dimanche 9 février, au deuxième volet de la pièce Sugar Daddy, qui se jouera au Caudan Arts Centre. La première version avait conquis le public et Alexandre Martin espère qu'il en sera de même pour ce deuxième volet.

Dans Sugar Daddy 2, Gustave, le sugar daddy en question, connaît diverses péripéties, et ce, alors qu'il pensait prendre un repos bien mérité. Marcelina, la soeur de ce dernier, se retrouve enceinte à un âge avancé et les enfants doivent faire face à divers déboires amoureux. Voilà qui promet bien des fous rires.

Cette année, Martin's Prod fêtera ses trois ans d'existence. En comptant le deuxième volet de Sugar Daddy, Alexandre Martin aura proposé à ses fans jusqu'ici sept créations. Plusieurs de ses spectacles ont fait salle comble au Caudan Arts Centre. «Au début, c'était difficile mais maintenant, je peux dire que les choses marchent. A chaque fois, on me demande quand je vais proposer une nouvelle pièce», explique-t-il. Outre Sugar Daddy, il compte venir avec d'autres créations au cours de l'année. C'est ainsi que petit à petit, Martin's Prod se fait un nom certain dans l'univers de l'humour.

Si les «choses marchent» pour Alexandre Martin c'est dû à plusieurs facteurs. Il y a bien sûr le nom du comédien, qui évolue dans le domaine depuis bientôt 27 ans. Mais il y a aussi la manière de gérer sa maison de production. «Nous avons un carnet de comédiens que nous contactons, dépendant des pièces. Ils sont tous en free-lance. Les deux personnes à plein-temps dans la compagnie c'est moi et mon épouse Amanda», explique Alexandre Martin, qui ajoute : «je m'occupe de la création des pièces tandis que mon épouse se charge de tout le côté administratif». Puis finalement, chaque comédien apporte sa touche unique à la pièce, ce qui fait que les créations diffèrent. «En même temps, j'offre la chance aux jeunes de faire montre de leur talent», explique Alexandre Martin.

Pour ce dernier, l'humour est en grande demande chez les Mauriciens. Et ce n'est pas le nombre de spectacles d'humour prévus, cette année, au calendrier culturel, qui va le démentir. «La demande est là. Ce qui manque ce sont les plates-formes pour nous exprimer. Pour l'instant, nous n'avons que le Caudan Arts Centre comme théâtre qui nous accueille. On souhaiterait que les théâtres du Plaza, de PortLouis et Serge Constantin soient de nouveaux opérationnels. A Maurice, il est encore trop tôt pour qu'une troupe puisse louer un emplacement et employer des comédiens à plein-temps.»

Mais quoi qu'il en soit, Alexandre Martin ne compte pas baisser les bras. Il a plusieurs projets en tête. A l'avenir, il souhaite pouvoir proposer des ateliers de formation dans le domaine de l'humour.