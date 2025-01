Ile Maurice: L'«inefficacité persistante» de Sotravic/Strata ravivée dans une nouvelle missive de Luxconsult

Les mesures insuffisantes de prévention d'incendies mises en place par Sotravic/Strata «ont directement contribué aux récents incendies sur le site. Cette négligence est totalement inacceptable et exige des actions correctives immédiates.»

Les graves irrégularités concernant la gestion et projet d'agrandissement du site d'enfouissement de Mare-Chicose, plusieurs fois en proie à des incendies, dont le dernier rapporté, remonte au réveillon de Noël, sont loin d'être éteintes.

En témoigne une nouvelle missive datée du 9 janvier du consultant Luxconsult/Cowi et adressée à Pierre Ah-Sue, à la tête de la joint-venture Sotravic/ Strata, soit le gestionnaire, qui est aussi chargé des travaux d'agrandissement vertical de l'unique site d'enfouissement du pays. Cette correspondance, dont une copie a été envoyée au responsable de la Solid Waste Management Division, département du ministère de l'Environnement ayant octroyé ce contrat public de plus de Rs 3,6 milliards, donne la réplique à Sotravic/Strata, qui s'était justifiée en écrit après un précédent rapport de Luxconsult/Cowi le 18 novembre, sur la «performance défaillante» et l'émission d'une Notice to Correct.

Dans cette nouvelle lettre (voir fac-similé de l'introduction et conclusion ci-dessus), le consultant remet une couche, en 12 points, sur plusieurs manquements significatifs de Sotravic/Strata. Il réitère une série de problèmes allant du non-respect des obligations contractuelles à une mobilisation inadéquate des équipements et du personnel clé. Le consultant reproche, pour commencer, au prestataire, de n'avoir pas fourni les couvertures d'assurance requises malgré les risques connus liés au site, notamment les antécédents d'incendies majeurs en 2013 et 2022. Le consultant rejette aussi la version de Sotravic/Strata sur le retard de paiement, l'imputant plutôt aux défaillances du consortium à soumettre les documents nécessaires en temps voulu.

Ensuite, les soumissions du programme contractuel sont jugées insuffisantes et incohérentes. Ajoutée à cela, l'absence prolongée de personnel clé, notamment un ingénieur géotechnique sur le chantier depuis le début des travaux d'investigation géotechnique, il y a deux mois, ainsi qu'un Geotechnical Liaison Engineer, est également soulignée. Concernant la gestion des déchets liquides, Luxconsult/ Cowi affirme, chiffres à l'appui, que Sotravic/Strata aurait échoué à évacuer les volumes requis de lixiviat (mélange d'eau de pluie et de déchets enfouis fermentés hautement polluants), un élément critique pour la gestion durable du site.

Le consultant reproche aussi au consortium-gestionnaire des rapports de suivi déficients, compromettant la bonne supervision du chantier et exige des mesures correctives immédiates. En outre, il soutient que les mesures insuffisantes de prévention d'incendies mises en place par Sotravic/Strata «ont directement contribué aux récents incendies sur le site. Cette négligence est totalement inacceptable et exige des actions correctives immédiates.» Les retards accumulés dans les enquêtes géotechniques et géophysiques ainsi que dans la mise en oeuvre du plan de gestion des gaz sont également critiqués.

Le consultant déplore «l'inefficacité persistante» du consortium Sotravic/Strata dans l'exécution des travaux et dénonce des tentatives répétées de détourner la responsabilité. "The ongoing cycle of excuses and misrepresentations must come to an end immediately. The Contract requires prompt and effective corrective action to address these issues comprehensively and without further delay, rather than engaging in futile and unfounded discussions.» Le consultant conclut qu'il est «évident que le gestionnaire n'a pas respecté les Notices to correct dans les délais fixés par l'ingénieur». À savoir jusqu'au 2 décembre, comme indiqué dans la précédente lettre du consultant. «En conséquence, il est constaté que l'entrepreneur est en manquement à ses obligations contractuelles.»

Nous avons sollicité Sotravic/Strata pour sa version et leur retour est toujours attendu. Rappelons que dans un communiqué en date du 28 novembre, Sotravic/Strata avait répliqué que le contenu du «prétendu rapport» (NdlR : de Luxconsult) «...ne reflète pas la réalité de nos opérations ni de nos engagements», et que la joint-venture «s'est toujours engagée à respecter les normes les plus élevées en matière de performance opérationnelle, à collaborer étroitement avec ses partenaires pour offrir des solutions fiables et dans les délais, dans la mesure où les circonstances le permettent.»