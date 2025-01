Cameroun: Jean de Dieu Momo affirme - « Le HM/VC/LUZ est au pouvoir et soutient Paul Biya »

Lors d'une interview exclusive sur Vision 4, le vendredi 10 janvier 2025, Jean de Dieu Momo, président du Paddec (Parti des Patriotes Démocrates pour le Développement du Cameroun) et ministre délégué auprès du ministre de la Justice, a réaffirmé le rôle central de son parti dans la politique camerounaise. Face à Boney Philippe, dans l'émission ENTRETIEN EXCLUSIF, il a déclaré avec assurance : « Mon parti, le Paddec, a le pouvoir et est au pouvoir. »

Le Paddec, un pilier du régime Biya

Jean de Dieu Momo a longuement évoqué l'importance du Paddec dans le soutien au président Paul Biya et à son gouvernement. Selon lui, le Paddec joue un rôle clé dans la stabilité politique et le développement du Cameroun. « Notre parti est un partenaire loyal et indispensable pour le chef de l'État. Nous contribuons activement à la mise en oeuvre de ses politiques et à la consolidation de la paix », a-t-il affirmé.

Le président du Paddec a également souligné que son parti, bien que relativement jeune, a su s'imposer comme une force politique majeure. Il a rappelé que le Paddec est présent à tous les niveaux de l'administration et participe activement aux décisions stratégiques du pays.

Un parti au service du développement

Jean de Dieu Momo a insisté sur la mission du Paddec, qui est de promouvoir le développement du Cameroun à travers des actions concrètes. Il a cité plusieurs initiatives menées par son parti dans les domaines de l'éducation, de la santé et des infrastructures. « Notre objectif est de servir le peuple camerounais et de contribuer à l'émergence de notre pays », a-t-il déclaré.

Le ministre délégué a également évoqué les défis auxquels fait face le Cameroun, notamment en matière de sécurité et de cohésion nationale. Il a réaffirmé l'engagement du Paddec à soutenir les efforts du gouvernement pour surmonter ces obstacles et garantir un avenir meilleur pour tous les Camerounais.

Un message de confiance et d'unité

À travers cette interview, Jean de Dieu Momo a voulu transmettre un message de confiance et d'unité. Il a appelé les Camerounais à soutenir le président Paul Biya et à croire en la capacité du Paddec à oeuvrer pour le bien-être de la nation. « Nous sommes un parti patriote, dévoué à la cause nationale. Avec le soutien du peuple, nous continuerons à bâtir un Cameroun fort et prospère », a-t-il conclu.

L'intervention de Jean de Dieu Momo sur Vision 4 a permis de mettre en lumière le rôle stratégique du Paddec dans la politique camerounaise. En réaffirmant son soutien indéfectible à Paul Biya et en présentant les réalisations de son parti, il a renforcé l'image du Paddec comme un acteur clé du développement national.