Guinée: Cas Aliou Bah - Des militants et des activistes des droits humains exigent sa libération à travers un sit-in

Le parti Mouvement Démocratique Libéral (MoDeL) a organisé ce samedi 11 janvier 2025 un sit-in dans l'enceinte du siège dudit parti sis à Nongo.

Objectif, dénoncer la condamnation du président de cette formation politique, Mamadou Aliou Bah, et exiger sa libération immédiate et sans condition.

Moïse Diawara, porte-parole dudit parti a expliqué le but de cette rencontre.

<< Aujourd'hui, nous sommes réunis ici, non seulement pour défendre notre cause, mais aussi pour faire entendre les voix de ceux qui, comme notre président Aliou Bah, subissent l'injustice et l'arbitraire. Il est inacceptable qu'un homme engagé pour la démocratie, la liberté et le bien-être de son peuple soit détenu injustement. Aliou Bah, en tant que président du MoDeL, a toujours prôné des valeurs de paix, de dialogue et de respect des droits humains. Son arrestation ne vise pas seulement à briser un homme, mais à étouffer l'espoir d'un avenir meilleur pour tous les citoyens.

Nous demandons aujourd'hui la libération immédiate et sans condition d'Aliou Bah. Son emprisonnement est une atteinte à notre démocratie, à notre droit de nous rassembler librement, et à notre droit de revendiquer un avenir décent pour nos enfants. Nous appelons toutes les instances internationales, les organisations de défense des droits de l'Homme et les citoyens de bonne volonté à se joindre à nous dans cette lutte pour la justice. Le combat d'Aliou Bah est le combat de tous ceux qui aspirent à un pays où règnent la justice et l'équité.

Ensemble, faisons entendre nos voix, car chaque minute passée sans la liberté d'Aliou Bah est une minute de trop. Levons-nous pour la justice, pour la liberté et pour Aliou Bah >>, a lancé le porte-parole.

Venue apporté son soutien, Moussa Yero Bah, journaliste et activiste des droits de l'Homme a indiqué que dans les pays où le droit n'est pas respecté, très souvent on musèlent les citoyens.

<< Vous constaterez que le plus souvent dans la vie, dans les pays où le droit n'est pas respecté, très souvent on musèlera, on arrêtera, on violera la loi, on tirera sur des innocents parfois à bout portant ou par balles perdus. Et également très souvent vous verrez des innocents arrêtés, d'autres disparaîtront, et on ne connaîtra pas leurs destinations.

Mais, je voudrais que vous tous vous reconnaissiez que même si on musèle, on tue à bout portant ou par balles perdus, même si on mets les gens au chômage, et on essaye de museler, il y a des voix qui même sous le sol ressentiront au-delà des cieux. Il y a des voix qu'on ne pourra jamais emprisonner qui sont comme les artistes. Même quand ces personnes meurent, leurs paroles resteront. Un jour ou l'autre, la vérité triomphera et la Guinée survivra >>, a-t-elle affirmé.

À signaler qu'à la fin du sit-in, les militants et sympathisants, pancartes en mains, clamaient la libération de leur président Aliou Bah.