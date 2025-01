Gabon: Le Président de la République reçoit les voeux de l'administration centrale et des Confessions religieuses

Après le corps diplomatique et les Forces de Défense et de Sécurité, le tour est revenu ce jour à l'administration centrale et aux Confessions religieuses de présenter les voeux de nouvel an au Chef de l'Etat.

Ouvrant cette série d'allocutions, le Premier ministre a dressé un bilan d'étape des principales réalisations du CTRI dans les domaines social, économique, politique et infrastructurel.

Sur le plan politique l'on retiendra notamment la tenue du Dialogue National inclusif, la rédaction de la nouvelle Constitution, la tenue du référendum constitutionnel et la révision du code et des listes électorales en vue de la prochaine élection présidentielle.

A ces réalisations s'ajoutent le parachèvement de l'arrimage des pensions retraites, le paiement des rappels soldes des fonctionnaires, la réhabilitation des universités, la rénovation et construction des écoles et structures sanitaires et administratives, la réhabilitation des routes, la dotation en matériel roulant et technique dans les administrations, la digitalisation du système de santé , la réappropriation par l'État des sociétés Assala, SNBG, Ceca-Gadis et la création de la compagnie nationale Fly Gabon entre autres.

Revenant sur la réussite de l'organisation du Dialogue National Inclusif qui a conduit à la rédaction de la nouvelle Constitution, les Présidents des Corps Constitués, notamment le Sénat et les collectivités locales ont salué l'ordonnance adoptée lors du conseil des ministres du 5 janvier 2025, portant programmation du transfert des compétences et des moyens de l'État aux collectivités locales conformément aux dispositions de la loi organique N 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation.

En effet, dans le Titre 8 de la nouvelle Constitution en ses articles 155 et 156, la décentralisation est un mode de gouvernance qui vise à garantir un développement local, équitable, démocratique et inclusif.

S'exprimant au nom des Confessions religieuses, l'Archevêque de Libreville a pour sa part salué les réalisations des autorités de la Transition, exhorté le Chef de l'État à oeuvrer davantage au rassemblement de toutes les forces vives de la Nation pour la construction d'un Gabon nouveau, et exprimé l'engagement de l'église à soutenir la paix sociale, la cohésion et la restauration des valeurs.

Retournant les voeux à ses différents interlocuteurs, le Chef de l'Etat s'est réjoui de l'implication de chaque acteur dans le vaste chantier institutionnel de la Transition.

Soucieux des attentes légitimes de ses compatriotes, le Président de la République les a rassurés quant à la prise en compte de celles-ci.

Conscient des défis à relever pour le compte de cette nouvelle année, le Président de la Transition a instruit chacun à faire preuve de responsabilité, de rigueur et d'abnégation. "2025 devra être l'année de l'accélération des travaux en cours et des réformes structurelles impulsées par notre nouvelle Constitution". A-t-il déclaré.