Maroc: Le RNI, un parti fidèle à sa philosophie de proximité avec l'ensemble des citoyens (M. Akhannouch)

Rabat — Le Rassemblement national des indépendants (RNI) compte lancer dans les mois à venir une nouvelle tournée de communication dans les différentes régions du Maroc "afin de continuer à être fidèle à sa philosophie de proximité avec ses membres et l'ensemble des citoyens", a affirmé, samedi à Rabat, le président du parti, Aziz Akhannouch.

Intervenant lors de la session ordinaire du Conseil national du parti, M. Akhannouch a souligné que le RNI parie sur ce processus en vue de renforcer la confiance dans le domaine politique et encourager la contribution positive à la mise en oeuvre des idées et des propositions qui profiteront de manière positive à l'avenir du Royaume.

Pour M. Akhannouch, cette session ordinaire du Conseil national est un exercice démocratique annuel, qui tire son importance organisationnelle du fait qu'il s'agit d'un cadre qui décide et oriente les tâches politiques et partisanes et détermine l'ensemble des choix et des responsabilités politiques. Il a noté dans ce sens que cette étape organisationnelle donnera au parti un départ renouvelé, avec un grand sens de responsabilité à même de lui permettre de continuer à s'acquitter de ses fonctions socio-politiques.

Et de mettre en avant la mise en place d'une "expérience organisationnelle modèle, basée sur la création de 19 organisations parallèles, une démarche Rniste authentique, basée sur la confiance mutuelle entre la direction nationale, l'ensemble des militants et les bases". Pour le président du parti, l'actuelle session du Conseil national constituera "un tournant majeur dans le fonctionnement des différentes organisations, d'où la nécessité pour les organisations parallèles d'accroître le rythme de leur travail".

Aussi, M. Akhannouch a rappelé le contexte de la tenue de cette session qui se démarque par les résultats "positifs" réalisés par le gouvernement durant les trois dernières années et les "profondes" transformations survenues en application de la Sage Vision Royale.

A cet égard, il a souligné que le bilan d'étape du gouvernement est marqué par "la réalisation de réformes profondes qui ont placé le Maroc dans une position avancée, à travers lesquelles nous avons pu donner à nos engagements politiques la dimension économique et sociale attendue, et consolider leur intégration spatiale et sociétale".

De même, la seconde moitié du mandat gouvernemental sera marquée par des priorités stratégiques, notamment celles en lien avec le secteur de l'eau, a-t-il relevé, ajoutant que "nous continuerons à renforcer l'infrastructure en achevant la construction de 15 grands barrages, en accélérant le rythme du programme de connexion des bassins hydrauliques et en mettant en oeuvre les projets de dessalement de l'eau de mer en vue de mobiliser 1,7 milliard de mètres cubes à l'horizon 2030, pour un coût global de 18 milliards de dirhams".

Concernant l'emploi, M. Akhannouch a indiqué que l'année 2025 sera décisive pour l'orientation gouvernementale visant à réduire le taux de chômage et offrir des opportunités d'emploi aux jeunes, dans le cadre d'une approche intégrée mobilisant une enveloppe budgétaire d'environ 14 milliards de dirhams.

Au sujet du Sahara marocain, le président du RNI a salué les succès et les réalisations de la diplomatie nationale sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, caractérisés notamment par une reconnaissance internationale croissante et de grande envergure de la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Après avoir rappelé les principaux développements de ce dossier, M. Akhannouch a affirmé que la prochaine phase nécessite davantage de mobilisation et de vigilance pour continuer à renforcer la position du Maroc, promouvoir la justesse de sa cause et contrer les manoeuvres de ses adversaires, faisant observer que le RNI a activé le plan d'action de la commission de formation et de plaidoyer afin de mettre l'ensemble de ses relations au service de la cause nationale.

Sur le volet social, M. Akhannouch a salué la démarche royale visionnaire prônant le renforcement de la centralité de la famille dans le processus de construction du Maroc moderne à travers notamment le chantier de la révision du Code de la famille, qui incarne la Haute Sollicitude Royale envers la promotion de la femme et de la famille en général et la protection de la famille marocaine tout en garantissant sa stabilité.

En outre, il a réitéré sa gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour Sa décision historique de faire du Nouvel An amazigh jour de congé payé, parachevant ainsi les acquis historiques réalisés en la matière.