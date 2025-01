Maroc: Le Maroc multiplie et diversifie ses achats de matériel militaire

Au Maroc, le dernier projet de loi de finances prévoit d'allouer un peu plus de 13 milliards d'euros à la défense nationale, soit environ 10% du PIB. Le budget est en hausse chaque année depuis 2004, et en augmentation de 7% par rapport à l'année précédente. Le Maroc s'équipe en matériel militaire, notamment pour le contrôle des airs. Le pays a reçu, cet été, des drones armés Bayraktar, et pourrait acquérir 30 Mirage 2000-9E dès 2027.

Comme son voisin algérien, le Maroc multiplie les achats de matériel militaire ces dernières années, dans un contexte de tensions diplomatiques entre les deux pays et de course à l'armement. Les Forces armées royales cherchent à la fois à moderniser l'équipement déjà disponible et à se diversifier.

Ainsi, le média marocain Le Desk confirme la livraison de drones turcs Bayraktar TB-2 en août dernier, sans mentionner précisément le nombre d'appareils livrés, ni le montant de la transaction. En 2021, le Maroc avait commandé, à la firme turque, 12 appareils de ce type ainsi que quatre stations de pilotage au sol, et six autres, l'année suivante. Le royaume a également montré son intérêt pour le modèle Akinci de Baykar, la toute dernière génération de drones de combat.

Bien décidées à renforcer sa présence militaire dans les airs, notamment pour empêcher les incursions du Front Polisario au Sahara occidental, les Forces armées royales pourraient acquérir 30 Mirage 2000-9E.Tous les yeux sont rivés sur cet accord, sur le point d'être passé, entre le Maroc et les Émirats arabes unis. Dès lors qu'Abou Dabi recevra sa commande de 80 Rafale F4, dont la livraison est prévue entre 2027 et 2031, elle pourrait céder la moitié de sa flotte de Mirage 2000 modernisée à Rabat, soit 30 avions de combat, et ce dès 2027. Cet accord doit encore obtenir l'aval de Paris avant d'être complètement finalisé.

En 2019, le Maroc avait déjà conclu l'achat de 25 F16 avec les États-Unis pour 3,5 milliards d'euros. Ces avions de combat ne seront pas livrés avant 2027.