Tunisie: Lancement bientôt d'un programme spécifique du développement social et économique - Cinq mille bénéficiaires dans 50 délégations défavorisées

En vertu d'une convention cadre signée entre Riadh Choued, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et Khelifa Seboui, directeur général de la Banque tunisienne de solidarité (BTS), une enveloppe de 50 millions de dinars sera consacrée au financement de 5 mille crédits octroyés par la BTS et des associations de microcrédit

«D'ici au 15 de ce mois, sera bientôt lancé un nouveau programme spécifique du développement social et économique au profit des délégations prioritaires aux quatre coins de la Tunisie, visant à financer les idées des microprojets et petites entreprises», c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chouad, lors d'une conférence de presse tenue hier en début d'après-midi, au siège de son département à Tunis. L'objectif étant, certes, la création d'opportunités d'emploi et l'incitation à l'initiative privée.

Un agenda de travail bien précis

Cela intervient, souligne le ministre, en application de la décision du Président Kaïs Saïed relative au renforcement du rôle social de l'Etat. Il s'inscrit, également, dans la mise en oeuvre de la politique nationale d'emploi, afin de permettre aux bénéficiaires d'accéder à des mécanismes de financement susceptibles d'améliorer l'employabilité des jeunes promoteurs et faciliter leur intégration dans la vie active. Et d'ajouter que le lancement de ce programme est soumis à un agenda de travail bien précis, suivant un calendrier chronologique qui s'étalera sur trois mois d'actions, soit jusqu'au 15 avril 2025.

Pour ce faire, tout concerné devrait ainsi s'inscrire sur une plateforme électronique mise à disposition du 15 à la fin de ce mois. «En février prochain, on procédera à l'étude des dossiers et les documents y afférents, tout en entamant une série de visites et déplacements sur le terrain, avec en toile de fond un plan de suivi et d'accompagnement, afin de s'assurer de la faisabilité des projets et leur efficacité.

Alors que les avis d'approbation seront envoyés aux bénéficiaires au cours du mois de mars prochain», prévoit-il, précisant que ce programme n'est qu'une première étape qui se poursuivra, après évaluation, pour toucher le reste des délégations défavorisées.

Plusieurs parties prenantes

En vertu d'une convention cadre signée entre Riadh Choued, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et Khelifa Seboui, directeur général de la Banque tunisienne de solidarité (BTS), une enveloppe de 50 millions de dinars sera consacrée au financement de 5 mille crédits octroyés par la BTS et des associations de microcrédits. Et ce, dans le but d'aider à créer de nouveaux projets à caractère économique dans divers secteurs d'activité en matière de bâtiment d'élevage et d'artisanat.

Avec, bien évident, des fonds d'amorçage et de roulement comme fer de lance de tout projet. «C'est un projet de développement régional ambitieux qui profitera à 5 mille bénéficiaires dans 50 délégations démunies, avec des critères de discrimination positive et des facilités d'octroi intéressantes, sans trop de bureaucratie», révèle M. Seboui.

D'autres conditions, indique-t-il, seront prises en considération pour favoriser l'égalité des chances au niveau de la promotion de l'emploi dans les régions, en se basant sur nombre d'indicateurs du développement tels que l'infrastructure, l'accès aux soins, les opportunités d'emploi et bien d'autres.

A noter que l'exécution de ce programme à caractère social par excellence, du fait qu'il est destiné aux catégories vulnérables, verra l'implication de plusieurs parties concernées (les ministères de l'Emploi, de l'Agriculture, la BTS, l'Agence nationale de l'emploi et du travail indépendant, l'Agence de promotion d'investissement agricole, l'Agence de promotion industrielle, avec l'appui des compétences locales et régionales). «En espérant que ce programme portera ses fruits et sortira autant de régions de leur isolement, sous le signe de l'intégration économique et l'équilibre régional, d'autres délégations vont, certainement, en tirer profit», conclut, en ces termes, le directeur général de la BTS.