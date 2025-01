Tunisie: Ligue 1 - 15e journée - ST - Défendre son statut

Mêlant besogne et qualité technique, les hommes de Maher Kanzari se produiront en conquérants à Soliman et comptent forcément sur ce match pour défendre leur statut de premier de cordée. Ce n'est plus une douce illusion, mais un horizon plus que réaliste.

La nouvelle année a bien débuté pour les Bardolais, vainqueurs de l'UST après avoir auparavant plié à Monastir. Au rebond, le Stade a donc vite fait de renouer avec la victoire, partageant après coup le leadership avec les Bleus du Ribat. Et aux hommes de Maher Kanzari de défendre cet après-midi leur rang au Cap Bon en croisant l'AS Soliman, onze forcément revanchard après sa récente défaite à Zarzis. A Soliman donc, le Stade entend signer son succès en 15 rencontres disputées, alors que le pré-bilan établi, jusque-là, dépasse toutes les prédictions.

En lice plus que jamais pour jouer le titre jusqu'au bout, le ST grandit sans doute vite, mais correctement. Selon les puristes, il est d'ailleurs peu probable de voir l'évolution stadiste se heurter à un plafond de verre, tellement le Stade sait se réinventer et se transcender même au fil des journées. Cette saison, maintenant que le championnat est à mi-parcours, l'on peut dire qu'avec l'ES Zarzis, le Stade constitue la surprise de la saison.

Les coéquipiers de Sami Hlal figurent désormais parmi les grands du Championnat de Tunisie et font plus que concurrencer directement les candidats traditionnels pour le titre. Et il n'est pas question de parler de miracle quand on cause du Stade Tunisien. Il y a eu, certes, les départs de plus d'un taulier au niveau des trois lignes de jeu, mais l'équipe a su garder une hauteur, un registre, franchissant même un palier. Forts d'un effectif parfaitement équilibré et rodé ainsi que d'une envie de s'établir régulièrement au plus haut niveau, les Stadistes épatent plus qu'ils n'étonnent, montrant rarement jusque-là des signes d'essoufflement.

Les moyens de perdurer

Un jeu maîtrisé autour des Oumarou, Touré et Bonheur au coeur du dispositif stadiste. Une ligne d'attaque qui ne manque pas d'inspiration avec les Saafi, Berrima, Bilel Mejri aux côtés des ambitieux Sajed Ferchichi, Khalil Ayari et autre Atoui. Une découverte en la personne de l'attaquant Kadida. Des alternatives fiables composées du pivot Smaâli, des milieux offensifs Ghazi Ayadi et Amath Ndao.

Le Stade a les moyens et l'ambition de perdurer au plus haut niveau. Costaud devant, aguerri au milieu et constant en défense où le quatuor Khalfa-Sahraoui- Arous-Laifi fait plus que veiller au grain, mais sert souvent de propulseur à l'équipe, le ST affiche un visage chatoyant, celui d'un onze qui mérite jusque-là de tutoyer les sommets. Quid du onze pressenti à présent du côté du Cap-Bon, à l'épreuve de l'AS Soliman ? L'équipe-type ne devrait connaître que de légers ajustements quoique l'on ne change pas une équipe qui donne satisfaction.

L'on retrouverait ainsi Sami Hlal dans les buts, Khalfa et Laifi sur les flancs, la paire Sahraoui-Arous dans l'axe, Yussuf Touré, Mugisha Bonheur et Oumarou au milieu, juste derrière Mejri, Kadida et Saâfi en attaque. Mêlant besogne et qualité technique, les hommes de Maher Kanzari se produiront en conquérants à Soliman et comptent forcément sur ce match pour défendre leur statut de premier de cordée. Ce n'est plus une douce illusion, mais un horizon plus que réaliste.