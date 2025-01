Angola: João Lourenço plaide pour une plus grande promotion de la production alimentaire et de l'agro-industrie

Kampala (Des envoyés spéciaux) - Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a défendu samedi, à Kampala, en Ouganda, une plus grande attention aux piliers stratégiques qui consistent à promouvoir la production alimentaire, l'agro-industrie et le commerce durable sur le continent.

João Lourenço, qui s'exprimait à l'ouverture du Sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) sur le Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique (PDDAA), a appelé les États membres à défendre avec détermination et conviction les six piliers sur lesquels repose le Plan d'action qui constitue le PDDAA.

Le Chef de l'État angolais a souligné que les piliers constituent une feuille de route qui conduira certainement à de bons résultats, compte tenu de la nécessité de les adapter aux contextes nationaux spécifiques.

Le plan prévoit également l'accroissance des investissements et des financements pour la transformation, assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour tous, la promotion de l'inclusion et des moyens de subsistance équitables, la construction des systèmes agroalimentaires résilients et le renforcement de la gouvernance des systèmes agroalimentaires.

Selon le Chef de l'Etat, ce programme devrait constituer la base pour attirer des investissements dans l'agriculture, pour la production d'engrais, de vaccins, de tracteurs, d'outils agricoles et d'autres intrants, afin de développer une agriculture garantissant l'autosuffisance et la sécurité alimentaire.

« Les engrais ont un impact considérable sur la productivité agricole, c'est pourquoi ils sont explicitement reflétés dans la Déclaration de Nairobi sur les engrais et la santé des sols et dans le Plan d'action décennal correspondant, exigeant une attention toute particulière de notre part pour améliorer les performances du secteur agricole de l'Afrique», a-t-il souligné.

João Lourenço a également évoqué l'importance vitale de la mécanisation agricole, l'accélération de la mise en oeuvre de systèmes de production et de certification de semences dans les pays qui n'en disposent pas encore, l'amélioration des infrastructures rurales et le développement des systèmes d'irrigation, afin que tous ces facteurs, en tant que dans leur ensemble, contribuer à la promotion d'une agriculture moderne, avec des niveaux de productivité élevés, compétitive et qui puisse être exportée vers les marchés étrangers.

Au cours de son discours, en tant que premier vice-président du Bureau de l'Assemblée de l'Union Africaine (UA), l'homme d'État angolais a souligné que les décisions qui seront prises lors de ce sommet définiront l'avenir de l'agriculture en Afrique et son rôle dans la prospérité économique, sociale et environnementale du continent.

Il a cependant défendu la nécessité de placer l'agriculture parmi les priorités les plus importantes de chaque nation, « car elle constitue la base du développement de nos économies, de la sécurité alimentaire et du chemin vers une croissance inclusive ».

"En donnant la priorité à l'agriculture, nous investissons dans nos populations, autonomisons nos jeunes et nos femmes, créons des emplois et des opportunités pour les générations futures", a-t-il déclaré, ajoutant qu'ensemble, les États membres peuvent concrétiser la vision d'une Afrique résiliente et prospère, avec une réduction significative de la pauvreté, de la faim, de la misère et des maladies résultant de la malnutrition infantile.

João Lourenço a, d'autre part, souligné l'importance de promouvoir les initiatives de protection de l'environnement et de restauration écologique sur le continent, comme les projets Muraille ou Rideau Verte, dans le but d'atténuer l'avancée de la désertification et de régénérer les sols et les sources dégradés par l'action humaine et, par conséquent, le changement climatique.