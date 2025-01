Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 janvier 2025

Championnat Elite : Joseph Antoine Bell met Eto’o dos au mur

Suite à la surenchère des stades sous le contrôle de l’ONIES, la Fecafoot donne jusqu’au mardi 14 janvier 2025 aux clubs d’Elite One et Two pour indiquer désormais sur quels stades ils souhaitent accueillir leurs matchs.

Visiblement, la Fédération camerounaise de football rencontre des difficultés dans la programmation des matchs dans les stades sous l’administration de l’Office national des infrastructures et des équipements sportifs (ONIES). D’où le communiqué du Secrétaire Général de la Fecafoot, Isaac Noé Mandong, qui demande aux clubs de l’Elite One et Two d’indiquer les stades où ils veulent désormais accueillir leurs matchs. (Source LeBledParle)

29e édition du FESPACO : 235 films sélectionnés

Le président du Comité national d’organisation de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), Bètamou Fidèle Aymar Tamini, a présidé la cérémonie du dévoilement de la sélection officielle de films en compétition, vendredi 10 Janvier 2025, à Ouagadougou. Parmi les 1351 films soumis, 235 œuvres issues de 48 pays ont été retenues pour la compétition dont une trentaine de productions burkinabè.

Ils ont été dévoilés, vendredi 10 janvier 2025, à Ouagadougou au cours d’une rencontre conduite par le président du Comité national d’organisation, Bètamou Fidèle Aymar Tamini. (Source Sidwaya)

Congo-Angola : les présidents préoccupés par la poursuite des combats en RDC

Les présidents congolais, Denis Sassou Nguesso et angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, ont exprimé dimanche à Brazzaville leur « profonde préoccupation » en ce qui concerne la poursuite des combats dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC), a appris l’ACP de l’Agence Chine nouvelle.

« Les deux présidents ont exprimé leur profonde préoccupation face à la poursuite des combats à l’Est de la RDC, malgré le cessez-le-feu signé le 4 août 2024 et la dynamique des rencontres entre les délégations de la RDC et du Rwanda », a rapporté la source. (Source mediacongo)

Le Togo et l’Égypte unis par la foi : inauguration de l’église copte à Lomé

Lomé a vécu un moment particulier ce dimanche avec la consécration officielle de l'Église Copte Orthodoxe du Togo, située dans le quartier de Cacavéli (Lomé).

L'événement a connu la participation de plusieurs personnalités, notamment Ahmed Mohamed Eid Moustapha, l'ambassadeur égyptien à Lomé, qui a exprimé sa profonde joie. "Pour nous, c’est un rêve devenu réalité. De ce fait, nous saluons les autorités togolaises qui ont une fois de plus prouvé leur volonté de cohésion sociale et promotion du vivre-ensemble", a-t-il déclaré. (Source Togonews)

Gabon : Les magistrats en assemblée générale ce lundi pour décider de la reprise ou non de la grève

Initialement prévue pour le 9 janvier, l’Assemblée générale extraordinaire du Syndicat national des magistrats du Gabon (SYNAMAG) a été reportée au lundi 13 janvier 2025, à 12 heures. Ce report est dû à l’indisponibilité de la salle d’apparat, actuellement occupée par la session criminelle des mineurs jusqu’au 10 janvier.

Dans un communiqué signé par Landry Abaga Essono, président du SYNAMAG, le Bureau exécutif du syndicat a expliqué les raisons du report de leur assemblée générale. « Ce report fait suite à l’indisponibilité de la salle d’apparat qui abrite actuellement la session criminelle des mineurs », a-t-il martelé. Bien que le calendrier ait été légèrement perturbé, le syndicat invite tous ses adhérents à participer massivement à cette réunion, compte tenu de l’importance de l’ordre du jour. (Source GabonMediaTime)

Niger : 124 ex-combattants de Boko Haram réintégrés à la vie civile après un programme de déradicalisation

Au Niger, 124 ex-combattants de Boko Haram, dont 44 mineurs, ont été réintégrés à la vie civile après avoir suivi un programme de déradicalisation dans la région de Diffa. Cette initiative vise à promouvoir la paix et la réconciliation, avec l'espoir de contribuer à la stabilisation du pays.

"C'est avec une grande fierté et un grand espoir que nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer cette avancée vers la paix et la réconciliation", a déclaré lors d'une cérémonie de "réintégration" le général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, gouverneur de la région de Diffa (sud-est). (Source VOA Afrique)

Bénin: la CEDEAO condamne fermement les attaques terroristes au nord du pays

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a publié un communiqué officiel, le 11 janvier 2025, depuis Abuja, Nigeria, condamnant avec fermeté les attaques terroristes perpétrées dans la zone de Point Trible, au nord du Bénin. Ces actes odieux, survenus le mercredi 8 janvier 2025, ont coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes.

Dans son message, la CEDEAO a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes, au gouvernement béninois, aux forces de sécurité et à l’ensemble du peuple béninois. L’organisation a salué le courage des soldats tombés en défendant leur nation, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés. (Source Beninwebtv)

Mali: Thierno Madani Tall à Nioro sur le sort d’Amadou Hady Tall

Le khalife Thierno Madani Tall s’est rendu à Nioro du Sahel, ce samedi 11 janvier 2025, pour exprimer son soutien moral à la famille de Thierno Amadou Hady Tall. La visite du marabout sénégalais dans cette localité de la région de Kayes, dans l’ouest malien, intervient dans un climat tendu, marqué par l’annonce inquiétante d’un décès présumé du guide religieux, enlevé le 26 décembre 2024.

Durant cette visite, le khalife a tenu à rappeler l’importance de l’unité et de la cohésion au sein de la communauté musulmane malienne. « Face à l’épreuve, nous devons faire preuve de patience et de solidarité », a-t-il déclaré. Il a également exhorté les fidèles à renforcer leur foi et à continuer de prier pour le retour du khalife Amadou Hady Tall. (Source apanews)

La rétention de l’influenceur algérien « Doualemn » prolongée de vingt-six jours

L’influenceur avait été expulsé jeudi après-midi vers l’Algérie, d’où il a été renvoyé en France le soir même, ravivant les tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Sa rétention a été prolongée dimanche par le juge des libertés et de la détention.

L’affaire a rallumé les tensions diplomatiques entre Paris et Alger. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, qui assure les audiences du centre de rétention du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), a rejeté le recours de l’influenceur algérien Boualem Naman, dit « Doualemn », qui reste donc en rétention, a annoncé le procureur Jean-Baptiste Bladier, dimanche 12 janvier. Il a précisé que ce placement administratif était prolongé pour une durée de vingt-six jours. (Source Lemonde Afrique)

Législatives aux Comores : le premier tour boycotté par l'opposition, des incidents signalés

Près de 340 000 électeurs comoriens étaient appelés aux urnes dimanche 12 janvier pour le premier tour des élections législatives. Il s'agit de renouveler le Parlement de l'archipel qui compte 33 sièges. L'Assemblée est contrôlée quasi exclusivement par la Convention pour le renouveau des Comores, le parti au pouvoir. Il y a cinq ans, l'opposition avait boycotté le scrutin. Cette année encore, la plupart des opposants ont décidé de ne pas participer aux élections.

Dans les bureaux de vote des Comores, dimanche 12 janvier, il n'y avait pas beaucoup de monde. Pas de files d'attente et quasiment personne devant les centres de vote pour ce premier tour des élections législatives. Dans certaines écoles, les membres des bureaux de vote ne savaient pas quoi faire pour occuper le temps. (Source RFI)