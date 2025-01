Afrique: Grâce à un Shalulile des grands jours, les Sundowns s'imposent au Congo, AS FAR retrouve les quarts

Les Mamelodi Sundowns ont remporté une victoire spectaculaire 2-1 contre Maniema Union lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF TotalEnergies samedi. AS FAR de Rabat assure son ticket pour les quarts grâce au nul (1-1) face au Raja dans le derby marocain.

Le match, disputé au stade des Martyrs de Kinshasa, a permis à l'équipe sud-africaine de rester dans la course pour une place en quart de finale. Le Maniema Union a pris l'avantage à la 38e minute grâce à l'attaquant congolais Jafty Kitambala, à la conclusion d'une contre-attaque. Une avance méritée pour l'équipe locale dominatrice dès l'entame de la partie.

Les Sundowns, qui ont eu du mal à briser une défense rigide du Maniema, sont rentrés à la pause menés. En deuxième mi-temps, les Sundowns ont repris la possession du ballon, avec une pression offensive incessante.

Leur persévérance a porté ses fruits à la 83e minute lorsque l'attaquant namibien Peter Shalulile a repris avec talent un centre pour marqur le but égalisateur. Alors que l'on s'acheminait vers un match nul, un un événement déchirant s'est produit pour Maniema Union dans les dernières minutes du temps additionnel.

Le défenseur Exosya Mwanda a par inadvertance dévié le ballon dans ses propres filets alors qu'il tentait de dégager un centre dangereux des Sundowns, offrant ainsi aux visiteurs une victoire décisive. Le résultat permet aux Sundowns de grimper à 8 points, et d'occuper la deuxième place du groupe B, tandis que Maniema Union reste à 3 points et est éliminé de la course aux quarts de finale.

Le nul dans le derby marocain propulse AS FAR en quart

Le derby marocain entre AS FAR de Rabat et le Raja de Casablanca s'est terminé sans vainqueur. Les deux équipes se sont séparées sur un nul 1-1 dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies.

Un résultat favorable pour les FAR qui, avec 9 points au compteur accèdent à la prochaine étape de la compétition, à savoir : les quarts de finale. Une première dans l'histoire du club de la capitale marocaine. C'est l'AS FAR qui a trouvé l'ouverture du score à la 40ème minute grâce à un but contre son camp du portier du Raja, Anas Zniti qui tentait de défendre une balle de corner.

Nawfel Zerhouni a rétabli l'équilibre à la 76ème minute sur penalty, la défense des FAR ayant été sanctionnée suite à une obstruction sur Ayoub Maamouri dans la surface de vérité. Grâce à ce score de parité, les FAR consolident leur position en tête du classement avec 9 points. Suffisant pour valider leur ticket pour la prochaine étape de la compétition.

La finale du groupe B se jouera à distance à la sixième et dernière journée entre les Mamelodi Sundowns, deuxième avec 8 points et le Raja, troisième avec 5 points. Les Mamelodi Sundowns accueillent les FAR le week-end prochain alors que le Raja lui, recevra les congolais de Maniema Union (3 points) déjà éliminés.