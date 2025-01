Tunisie: Petites et Moyennes Entreprises tunisiennes - Un levier économique en crise

« À mes yeux, le concept même des PME constitue un levier fondamental du développement économique du pays ainsi qu'une véritable fierté nationale. Néanmoins, en l'absence d'une prise en charge rapide, efficace et structurée, ce tissu économique créateur de valeur et d'emplois resterait en péril », a affirmé Ridha Mrabet, ancien président directeur général d'une Sicar régionale. Il a aussi mis en garde contre le passage d'un modèle productif à un modèle rentier et improductif.

Depuis plus de dix ans, la Tunisie subit des crises économiques et sociales. Ceci affecte considérablement les petites et moyennes entreprises (PME) qui souffrent d'une fragilisation croissante. Dans ce contexte, Ridha Mrabet, ancien président directeur général d'une Sicar régionale, a confié à La Presse que, malgré son départ à la retraite il y a près de cinq ans, il reste profondément attaché au développement régional et, en particulier, au soutien des PME.

D'après lui, ces dernières souffrent considérablement des défis économiques et financiers engendrés par les crises successives que traverse le pays depuis 2011, et ce, en raison de leur vulnérabilité. « Ces difficultés ont été exacerbées par la pandémie de Covid-19 ainsi que par les tensions géopolitiques en Ukraine et au Moyen-Orient », a-t-il rappelé.