Algérie: Célébration de Yennayer - M. Boughali salue l'importance de la diversification culturelle dans le renforcement de l'identité nationale

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a salué à l'occasion de la célébration du Nouvel An Amazigh (Yennayer 2975) l'importance de la diversification culturelle et son rôle dans le renforcement de l'identité nationale et de l'unité du peuple algérien, a indiqué, dimanche, un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Dans une allocution à l'occasion de la célébration du Nouvel An amazigh à Timimoun, lue en son nom par le président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Nacer Bettiche, M. Boughali a souligné que "Yennayer n'est par une simple fête annuelle éphémère, mais représente plutôt le symbole de la cohésion sociale et de la force civilisationnelle de l'Algérie".

La célébration de cet évènement "est une occasion renouvelée de mettre en avant l'attachement des Algériens à leurs racines culturelles séculaires, en ce sens que +Yennayer+ est synonyme de générosité, d'amour de la terre et de fierté du patrimoine", a-t-il poursuivi.

Boughali a également saisi l'occasion pour souligner l'importance du "Prix du Président de la République de littérature et langue amazighes", "une démarche pionnière pour encourager l'innovation et la créativité dans les domaines de la langue et de la littérature amazighes", notant que ce prix "consacre la conviction de l'Etat de l'importance du patrimoine culturel amazigh en tant que facteur clé pour renforcer la conscience nationale et resserrer les rangs face aux défis actuels".

Le choix de la wilaya de Timimoun pour abriter les festivités de célébration du Nouvel An amazigh (2975/2025), placées sous le thème "L'authenticité de l'Algérie triomphante tissée par les ksour du Gourara", traduit "l'engagement de l'Etat à veiller à une répartition équilibrée des activités culturelles et à faire valoir l'authenticité de chaque région de l'Algérie", a-t-il indiqué, saluant le rôle de cette région qui attire des visiteurs et touristes en cette période, ce qui "contribue au renforcement de l'économie locale et met la lumière sur le patrimoine matériel et immatériel de la région".

Enfin, le président de l'APN a préconisé de "puiser les valeurs de travail et de solidarité de notre patrimoine ancestral", soulignant que "la préservation du patrimoine culturel est partie intégrante de la préservation de l'identité nationale et de l'édification de l'Algérie nouvelle triomphante".