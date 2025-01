Afrique de l'Est: La coopération entre l'Éthiopie et la Somalie marque une étape importante dans la reconstruction des liens pour la stabilité et la prospérité regionals

Addis Abeba — La visite officielle du président somalien Hassan Sheikh Mohamud en Éthiopie le 11 janvier 2025 marque une étape importante dans l'évolution des relations entre les deux pays voisins.

La visite et le communiqué conjoint qui en a résulté reflètent une vision commune d'un engagement diplomatique renforcé, d'une collaboration économique et de la stabilité régionale.

La visite du président Hassan Sheikh Mohamud en Éthiopie symbolise un nouveau chapitre dans les relations entre l'Éthiopie et la Somalie, caractérisée par des liens diplomatiques renouvelés, une coopération renforcée en matière de sécurité et une vision commune de l'intégration économique. Le communiqué conjoint met en évidence une approche pragmatique pour relever les défis communs tout en jetant les bases d'une stabilité et d'une prospérité régionales à long terme.

En s'engageant dans la confiance mutuelle, la collaboration et le respect, l'Éthiopie et la Somalie ont le potentiel de transformer leur relation en une pierre angulaire de la paix et du développement dans la Corne de l'Afrique. Cependant, la traduction de ces engagements en résultats concrets nécessitera une volonté politique et un engagement soutenus.

Réengagement à renforcer les liens

Le communiqué conjoint souligne un engagement mutuel à restaurer et à améliorer les relations bilatérales par le biais d'une représentation diplomatique complète. Cela indique une revitalisation du dialogue politique après des années de relations fluctuantes façonnées par des tensions historiques, des conflits territoriaux et des complexités régionales.

La visite signale un renouveau de la confiance et de l'assurance visant à jeter les bases d'une coopération durable. L'accent mis sur la « représentation diplomatique complète » dans leurs capitales est une étape pratique vers l'amélioration de la communication et la promotion de relations plus étroites au niveau d'État à État.

Coopération en matière de sécurité et réponse aux menaces communes

L'Éthiopie et la Somalie sont toutes deux confrontées à d'importants défis en matière de sécurité, en particulier de la part de groupes militants extrémistes comme Al-Shabaab, qui opèrent au-delà des frontières et déstabilisent la Corne de l'Afrique.

L'engagement à renforcer la coopération entre les agences de sécurité reflète une reconnaissance de la nature transnationale des menaces. Le partage conjoint de renseignements, les opérations militaires coordonnées et le renforcement des capacités pourraient servir de mesures pratiques pour atténuer l'impact des groupes extrémistes.

L'accent mis sur la confiance et le respect mutuels comme conditions préalables à la stabilité s'aligne sur l'objectif plus large de favoriser un ordre régional pacifique. L'Éthiopie, avec son rôle de contributeur clé au maintien de la paix en Somalie dans le cadre de l'AMISOM/ATMIS, peut tirer parti de ses ressources militaires et logistiques pour soutenir les priorités de sécurité de la Somalie.

Coopération économique et voie vers une prospérité partagée

Le communiqué souligne l'importance d'élargir la coopération économique, le commerce et l'investissement, avec des liens d'infrastructure comme catalyseur essentiel.

L'élargissement des liens d'infrastructure, tels que les réseaux routiers et les corridors commerciaux, peut faciliter une plus grande intégration économique et améliorer l'accès aux marchés. L'économie enclavée de l'Éthiopie et la situation stratégique de la Somalie avec accès à l'océan Indien offrent une opportunité de bénéfice mutuel.

L'accent mis sur une coopération économique solide ouvre la voie à des coentreprises dans des secteurs comme l'agriculture, l'énergie et les transports. L'exploitation de ressources partagées, telles que le potentiel d'énergie renouvelable de l'Éthiopie et les installations portuaires de la Somalie, pourrait débloquer la croissance régionale.

Les discussions des dirigeants sur la stabilité régionale et leur réaffirmation de la Déclaration d'Ankara reflètent leur engagement en faveur d'un cadre plus large de coopération régionale.

En s'engageant à accélérer les négociations techniques dans le cadre de la Déclaration d'Ankara, les deux pays signalent leur intention de concrétiser des accords qui donnent la priorité à la paix, au développement et à la solidarité dans la Corne de l'Afrique.

De plus, l'amélioration des relations bilatérales peut réduire le risque que des puissances extérieures exploitent les divisions entre l'Éthiopie et la Somalie. Un front uni pourrait permettre à la région de négocier en position de force dans les forums mondiaux.