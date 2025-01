Congo-Brazzaville: Exposition - Sophie Gillmann partage ses souvenirs et son vécu entre le pays et la France

Artiste-photographe, Sophie Gillmann revisite son passé à travers l'exposition dénommée "France-Congo; Congo -France; Mputu-Congo; Kongo-Mputu". Les souvenirs de sa petite enfance, les vrais faux souvenirs de France, les souvenirs inédits de ses villégiatures dans le Congo et ses attractions sont gravés en images dans cette exposition. Le vernissage a eu lieu le 8 janvier; au Centre de ressources du conte et des arts de l'oralité de Côte mateve, dans le 6e arrondissement, Ngoyo.

Partie du Congo à l'âge de 5 ans pour la France, Sophie Gillmann, en dépit de son âge, avait toujours caressé l'envie de revenir un jour au Congo, le pays où elle a passé sa petite enfance. En 2014, devenue adulte et photographe, elle refoule le sol congolais. « J'ai grandi à Brazzaville, au Congo. Après mon départ en 1980, pour la France, j'ai toujours rêvé de revenir au Congo. Ce qui fut fait en 2014, lors de mon premier retour.

Cette exposition qui se subdivise en trois principales parties est un récit personnel imagé des moments de ma petite enfance que j'ai gravés sur des petits papiers. La première partie est consacrée à ces souvenirs de mon enfance, la deuxième est réservée aux vrais faux souvenirs, quand il y a dix ou quinze ans, je me suis amusée à photographier des lieux en France qui m'ont fait penser au Congo à travers les émotions ressenties, les couleurs ou les lumières qui les accompagnent.

Des symboles forts, uniques et intarissables que l'on ressent seule et que j'ai voulu partager. Entre fiction et réalité autobiographique, je me raconte pour raconter nos deux mondes: la France et le Congo. La troisième partie de l'exposition est faite des souvenirs épars mais expressifs glanés lors de mes voyages et randonnées dans les coins et recoins du Congo ».

L'exposition "France-Congo; Congo-France; Mputu-Kongo; Kongo-Mputu et tout est danse" fait aussi un clin d'oeil à un tableau comparatif sur le plan socio-économique entre la France et le Congo. Les habitudes parfois étonnantes de l'univers social, selon que l'on est en France ou au Congo, garnissent aussi cette exposition. « Mon envie a été pressante d'expliquer les habitudes du Congo aux Français et celles des Français aux Congolais, à travers cette exposition. Bref, une manière de faire visiter aux Congolais ma France et aux Français mon Congo, la beauté du pays, ses curiosités, la chaleur hospitalière de ses habitants et leur bonne humeur presque contagieuse», a-t-elle indiqué.

Comme un diaporama, les souvenirs immortalisées par un cliché émerveillent et captivent. Brazzaville ( Lycée français Saint Exupery, cathédrale Sacré Coeur, fleuve Congo, Poto-Poto...), Pointe-Noire (Wharf, la Côte sauvage, Cöte matève, Fond Tié Tié...) à Riquewihr, Wiroflay, Kervilzic Loctudy, Paris, Belleville en France sans oublier les autres lieux et localités visités par la photographe.

L'exposition qui va durer de nombreux mois se déroule dans sept lieux différents de Côte matève : à la galerie Moya, galerie d'art restaurant, au nganda maman Irène, chez Bani 37e, nganda Internet Clim, à la Casa Del Canto, à la médiathèque des papayers, chez Maxime, la table nganda, à la galerie du Centre des ressources du conte et des arts de l'oralité.