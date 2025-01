Tchad: Retrait français du pays - Une deuxième base militaire rétrocédée à N'Djamena

La France a rétrocédé au Tchad une deuxième base militaire au cours d'une cérémonie, le 11 janvier à Abéché, dans l'Est du pays, dans le cadre de la rupture des accords militaires fin novembre entre les deux pays.

La France poursuit le retrait de ses troupes avec la rétrocession de la base militaire d'Abéché aux forces tchadiennes. Les autorités ont effectué le déplacement pour la ville en vue d'une cérémonie officielle qui a lieu le 11 janvier. Cette étape marque le clou de la procédure de départ de l'armée française du pays. "Aujourd'hui, 11 janvier 2025, marque la rétrocession de la base d'Abéché", a déclaré le ministre des Armées tchadien, Issaka Malloua Djamouss, lors de la remise officielle des clés de la base aérienne. Une phase "importante (...) menant au désengagement définitif et total de cette armée de notre pays", a-t-il ajouté.

Quatre-vingt-dix militaires sur les cent vingt que comptait l'emprise ont décollé vers N'Djamena et un premier convoi de matériel avait pris la route du port de Douala, au Cameroun, dès le 10 janvier au soir. Ils assistaient l'armée tchadienne dans des missions de sécurisation mais aussi des formations et des soins à la population. Le ministre des Armées tchadien a rappelé la date du 31 janvier qui "marquera le départ définitif des forces françaises". Une date "impérative", "irréversible" et "non négociable", a-t-il martelé. Depuis le 10 décembre 2024, les mouvements de troupe s'observent des différents camps qui abritaient de la logistique ou des factions de soldat venu de France.

Le Tchad, dernier point d'ancrage de la France au Sahel

Le Tchad était le dernier point d'ancrage de la France au Sahel, où elle a compté jusqu'à plus de 5 000 militaires dans le cadre de Barkhane, stoppée fin novembre 2022. La France avait prévu de réduire ses effectifs dans le cadre d'une reconfiguration de sa présence militaire sur le continent africain.

Entre 2022 et 2023, quatre autres anciennes colonies françaises, le Niger, le Mali, la Centrafrique et le Burkina Faso, ont enjoint Paris à retirer son armée de leurs territoires, où elle était historiquement implantée, et se sont rapprochées de Moscou. Selon le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 2021, ces accords étaient "complètement obsolètes", face "aux réalités politiques et géostratégiques de notre temps".

Abéché, une ville de l'Est du Tchad, qui constitue un carrefour entre le Nord et le Sud du Tchad, aurait été meurtrie par plusieurs massacres pendant la colonisation française. Les habitants de la localité n'ont jamais porté en estime les militaires de l'ancienne puissance coloniale dans leur région, comme le rapporte Radio France internationale. Le départ des troupes d'Abéché aurait été ardemment salué par la population.