Soudan: Le gouverneur d'Al-Gezira annonce la préparation urgente des zones libérées en vue du retour des citoyens

Madani — Le gouverneur de l'État d'Al- Gezira, Al-Tahir Ibrahim Al-Khair a annoncé que le gouvernement de l'État prépare de toute urgence les zones qui ont été libérées dans l'État au cours des deux derniers jours, en vue du retour des citoyens dans leur capitale Madani et dans d'autres régions dès que possible et du retour à la vie normale.ز

Dans des déclarations à la presse à Madani aujourd'hui, à la suite d'une visite avec le général Shams Eddin Kabashi, membre du Conseil de souveraineté transitoire dans la ville, le gouverneur a déclaré que la milice a causé des ravages et des sabotages dans la ville, révélant un plan pour le gouvernement de l'État afin d'éviter les effets négatifs de ce sabotage.Le gouverneur a appelé les citoyens de l'Etat à faire leurs bagages et à se préparer à rentrer dans les prochains jours, soulignant que la capitale, Madani, a été entièrement sécurisée.

Il a déclaré que les forces armées et les forces de soutien ne relâcheront pas leur détermination et poursuivront la campagne pour libérer l'Etat, puis l'Etat de Khartoum, puis les régions du Kordofan et du Darfour, affirmant que la milice disparaîtra, soulignant la confiance dans la capacité des forces armées et des forces de soutien à vaincre la milice FSR et à libérer chaque centimètre du pays.