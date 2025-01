Guinée: Les autorités délivrent à nouveau les agréments aux associations et ONG

En Guinée, les autorités ont annoncé, vendredi 10 janvier, la reprise de la délivrance des agréments aux associations et aux organisations non gouvernementales (ONG). Leur délivrance avait été suspendue début septembre 2024. Les autorités guinéennes mettaient alors en avant des « actions de troubles à l'ordre public menées sur le terrain par plusieurs ONG et mouvements associatifs ».

Le document du ministère de l'Administration du territoire précise que la suspension est levée, avec effet immédiat.

Joint par RFI, M'bany Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée, estime que c'est une très bonne nouvelle.

« C'est avec une grande joie que nous avons suivi, [vendredi 10 janvier], le communiqué annonçant la reprise de la délivrance des agréments des ONGs et des mouvements associatifs. Cela a été d'ailleurs une violation des droits fondamentaux quand, à notre grande surprise, le gouvernement avait décidé de suspendre les agréments, et cela sans motifs valables. Nous avons donc condamné fermement la demande du gouvernement. C'étaient des mesures très graves. »

« Meilleurs sentiments »

« Aujourd'hui, le fait que le gouvernement soit revenu à de meilleurs sentiments, cela ne peut que nous encourager à demander à l'État de vraiment aider les mouvements associatifs et les ONG car, imaginez, il y a plusieurs ONG qui ont été pénalisées, d'autres ont essayé de créer des associations mais n'ayant pas reçu l'agrément, elles ne pouvaient pas évoluer sur le terrain ni exécuter des projets ou des programmes. Et il y a aussi le cas d'autres ONG dont l'agrément était sur le point d'expirer et qu'il fallait renouveler.

« Maintenant que le communiqué est passé, nous demandons à tous les Guinéens de vraiment se régulariser et d'avoir des agréments », appelle M'bany Sidibé, président de l'Union pour la défense des consommateurs de Guinée.